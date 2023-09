Cecilia Bottai: "Nuestra generación estuvo dispuesta a entregar su vida por una sociedad democrática"

Cecilia Bottai, odontóloga y exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se transformó el día 11 de septiembre de 1973 en una de las profesionales que atendió recintos médicos clandestinos que levantó el MIR en Santiago. Cecilia Bottai fue detenida por el régimen y, pese a tener 2 meses de embarazo de su pareja el Dr. Patricio Bustos, fue brutalmente torturada hasta provocarle un aborto. Estuvo en Villa Grimaldi y dentro de sus torturadores estuvo el exmiembro de la DINA Miguel Krassnoff, quien hoy suma más de mil años de condena por crímenes de lesa humanidad. María Cecilia Bottai relató a Radio Bío Bío cómo fueron las horas previas al Golpe de Estado y lo que vino después.

Cecilia Bottai explica los primeros días luego de la caída de Salvador Allende: “Huí de muchas cosas, dormí en patios. La represión era tan grande que me decían que tenía que irme. Estuvimos por dos años así”. Asimismo, relata cómo sabían de lo que sucedía en el país: “Se informaba uno por las personas que conocía, ese correo. Los medios no daban las verdades, el negacionismo funcionó mucho”.

Respecto a los momentos donde fue perseguida por la DINA, Cecilia cuenta que: “La DINA salió y entró en la casa de mi madre cuantas veces quiso. Cae detenida gente que son compañeros y a raíz de eso van sabiendo de mí. Yo no pretendí salir del país porque sentí que tenía que quedarme”. Finalmente fue detenida y llevada a Villa Grimaldi el 16 de septiembre de 1974, su esposo, Patricio Bustos, llegó al mismo lugar seis días antes.

Cuando fue ingresada al centro de detención, vendada con cinta, Cecilia cuenta que lo primero que hicieron fue llevarle a su pareja: “En un momento dado me traen a Patricio, en brazos entre dos personas, no podía caminar. Estaba lúcido, pero le costaba hablar. Él sabía que yo estaba embarazada”. Después, ambos fueron víctimas de torturas: “Nos torturaban por radio, yo sabía lo que le hacían a él y él sabía lo que me hacían a mí”. Uno de sus torturadores fue Miguel Krassnoff de quién Cecilia narra cuando lo conoció por primera vez: “Cuando me sacan la venda lo tengo de frente y me sonríe, puedo decir hasta como tiene los dientes, en otra ocasión se me acerca y me pregunta por mi rodilla, sabía perfectamente que me había hecho”. Sin embargo, cuenta que siempre se mantuvo firme a sus valores: “Esta (nuestra) generación, tuvo sueños, tuvo valores, estuvo dispuesta a entregar su vida por una sociedad democrática”.

Luego de ser liberada, Cecilia se fue al exilio en Italia, donde vivió 15 años fuera de Chile: “Estuvimos mucho años allá, apoyabamos como se podía, pero queríamos volver. El exilio es cuando a alguien lo echan de su territorio, es distinto cuando uno decide irse. No fue el exilio dorado como algunos dicen”. Cecilia Bustos junto a su familia volvieron a pisar suelo nacional el 14 de febrero de 1991.

