Jorge Arrate analiza la figura de Salvador Allende y su gobierno: "Fue un reformador revolucionario"

Desarrolló una larga carrera política en la izquierda de nuestro país. Fue candidato presidencial el año 2009, impulsor, desde el exilio, de la renovación socialista y ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Graduado de abogado en la Universidad de Chile y con estudios de economía en Harvard, durante el gobierno de la Unidad Popular fue asesor económico del presidente Allende, vicepresidente de Codelco y, por dos meses, ministro de Minería. El golpe lo sorprendió en el exterior. Su exilio duró 14 años. A su regreso impulsó la unidad del socialismo y fue un activo actor de los gobiernos de la Concertación.

El ex asesor económico del presidente Salvador Allende, vicepresidente de Codelco y, por dos meses, ministro de Minería, Jorge Arrate explica cómo llegó la Unidad Popular al poder: “Llegó a ser después de un proceso muy largo. Rastrearía los orígenes de lo que se llamó el movimiento popular chileno, que se expresó en lo que llamamos el “Allendismo”, en esos 20 años de los cincuenta y sesenta, que fueron grandes años para la izquierda chilena”.

En cuanto a los intentos por ser presidente de Allende, comentó que “fue un proceso muy largo, que terminó en estas dos década con cuatro candidaturas. La primera con cinco puntos, que fue lo que obtuvo en 1952, y la última entre 36 y 37 puntos”. Asimismo, comentó que hubo un hito importante que sucedió entremedio de aquellos resultados: “Entre 1952 y 1958, y 1964 y 1970, hay algo que cambió el significado de la candidatura y ocurrió el 1 de enero de 1959, fue la Revolución Cubana… Cambió la mirada de Estados Unidos. Antes de 1964, su mirada de las candidaturas de Allende, lo imaginaban, y probablemente la ciudadanía chilena, más heredero de Frente Popular… después de la Revolución Cubana, en América Latina se podían hacer revoluciones. La inteligencia norteamericana se dio cuenta que en Chile se estaban jugando determinadas circunstancias políticas que podían tener una influencia”.

Jorge Arrate también se refirió a la relación del Presidente Allende con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): “(Allende) quería que un grupo como el MIR, que lo había apoyado en la elección, se normalizara, se institucionalizara, fuera legal. Pensaba que mantenerlo ilegal era simplemente, primero una injusticia, pero segundo, dar continuidad a un elemento que desfavorecía el objetivo de normalizar la democracia chilena… el MIR se hizo cargo de la guardia de Allende”. En la misma línea, agregó que “pensaba que si el MIR lograba llegar a hacerse cargo de lo que significaba la Unidad Popular iba a ser un componente que iba a coadyuvar en la consecución de los objetivos que él había planteado”, dijo.

La política económica de Salvador Allende

Respecto a la política económica que se utilizó, aseguró que “tenía una visión crítica del camino que emprendía Predo Vuskovic (ministro de Economía) porque no tenía claro su forma de continuidad… Al aumentar los salarios, se produjo un flujo de recursos, que estuvo en manos de la gente que adquirió cosas que nunca había soñado. Es parte de una de las bondades del proceso… La única vez, en 200 años de historia, que ha habido un intento serio de cambiar el poder político, económico y social fue la Unidad Popular”. Ante esta situación, expresó que “se empezaron a producir cuellos de botella en la economía y a esas alturas, además, comenzó la intervención en la economía… Los empresarios hicieron la huelga de octubre de 1972, prácticamente un mes en que las fabricas cerraron para no producir, protestando contra el gobierno. Se trató de echaras a andar a través de los trabajadores que se tomaron las fabricas… el desabastecimiento… ¿Qué economía resiste intervenciones de este tipo?”. Para el ex ministro, esto fue consecuencia de que “Allende fue un reformador revolucionario”.

