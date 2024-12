Detrás de las Máscaras: Una extensa actividad anual es la antesala del 2025 del TNCH

Una de las noticias culturales destacadas del año que termina será, sin dudas, el importante convenio para fortalecer el funcionamiento y la creación artística de los teatros de las universidades públicas de nuestro país.

Esta iniciativa del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio (Mincap) se firmó en la sala Antonio Varas, sede del Teatro Nacional Chileno (TNCH), heredero del mítico Teatro Experimental, fundado en 1941, primer teatro universitario de nuestro país.

Así, el TNCH culmina un año con dos versiones contemporáneas de clásicos teatrales (“¿Quién le teme a Virginia Woolf?” y “Noche de Reyes”), junto con exhibir “Navegar por el Neva”; y “Germinar”, ciclo con obras de dramaturgos jóvenes chilenos, entre otros títulos.

También el TNCH hizo debutar en 2024 el Taller de Teatro para Estudiantes y el Programa Czech-Chile Connection: workshop de teatro documental “A stranger in his own country”, además de crear un podcast con el radioteatro familiar “Las islas también duermen”.

A eso se suman giras por Aysén con las obras “El eclipse” (asociado al Museo Interactivo Astronómico) y ”La Población”, concierto dramatizado por los 50 años del disco homónimo de Víctor Jara.

Otro momento destacado ocurrió al conmemorar los 70 años de la sala Antonio Varas del BancoEstado, cuando la entidad pública relanzó el fondo de apoyo al cine y al teatro chileno, tema que también aborda hoy Cristián Keim, director del TNCH, durante su visita a Detrás de las Máscaras en BBTV.

