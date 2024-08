Franklin Aro y El ladrón de perros: "Desde chico siempre me juzgaban, me hacian sentir inferior"

Vinko Tomičić y Franklin Aro, director y protagonista respectivamente, conversan sobre la película El ladrón de perros.

“La película es un 30% mi vida personal”, dice Franklin Aro, protagonista y lustrabotas de La Paz. “Mi objetivo -inicial- era participar en una escena para decirle a mis amigos”. “Lo más difícil para mí era repetir escenas”.

“Fue un trabajo de seis años caminando, conociendo y encontrando locaciones en La Paz, que no conocía antes”, sostiene Vinko Tomičić (Coquimbo, 1987).

“Fue difícil mantener la motivación de Franklin, que tenía 14 años. El proyecto se prolongó un año y medio por la pandemia”, afirma Vinko Tomičić. “Lo más bello es que hablen de este retrato tan sensible de la ciudad de La Paz, la profundidad del personaje de Franklin y el final que abre muchas preguntas.”

“Después de la película, seguí lustrando”, cuenta Franklin Aro. “Siempre me gusta estar solito”, dice, reconociendo su nerviosismo frente al próximo estreno en Bolivia, que lo vuelvan a señalar y a discriminar: “Desde chico siempre me juzgaban, me hacían sentir inferior.”

El ladrón de perros está participando en Sanfic y se estrenará el 29 de agosto en salas chilenas.