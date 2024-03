Detrás de las Máscaras: Con decenas de historias conmemoran el Día Internacional de la Mujer

Durante esta semana, la cartelera deslumbrará con títulos donde las mujeres son protagonistas y autoras de los relatos escénicos.

En “Tejiendo memorias feministas RACH”, las integrantes de la Red de Actrices de Chile despliegan en marzo once monólogos sobre “la memoria, la venganza y el fracaso”.

Activar la memoria, ser mujer, madre y campesina en dictadura, recordar a la abuela lanzada desde un helicóptero; exponer contradicciones y violencias vividas por esposa de militar…

Intentar recordar cuando llega el Alzheimer; buscar a la madre biológica luego de saber que fue robada; recordar la historia personal siendo hija de un detenido desaparecido; nacer un 11 de septiembre y contar secretos familiares; saber quién detiene a una mujer cuando decide contar lo que no quería…

Hablar de las dificultades de ser mujer, artista y lesbiana en dictadura; o ejercer la venganza cuando no hay justicia para una hija de detenida desaparecida son algunos de los temas.

Relato en la frontera

A su vez, desde Argentina llega un unipersonal que subraya la presencia y arrojo de una joven que enfrenta el gigante obstáculo natural que separa a Chile de nuestro vecino para lograr su objetivo.

“Valiente, la mujer que cruzó Los Andes”, que tiene como referencia una historia real entremezclada con la ficción, utiliza variados recursos (comedia trágica, teatro de objetos, folclor, circo) para hablar de la lucha libertadora americana del siglo XIX.

Durante el baile donde quieren casar a una joven criolla con el gobernador, asesinan al corresponsal del Ejército de Los Andes, cuya misión era entregar una importante carta al general San Martín.

En esas circunstancias, La Manchu decide asumir ese riesgo y, montada en “Mortadela”, intentará cumplir con esa tarea en medio del agreste y peligroso escenario cordillerano.

Para conversar sobre estas propuestas que dan inicio al año teatral 2024, Jennifer Blamey, productora de “Tejiendo memorias feministas RACH”, y Yamila Colombo, intérprete de “Valiente, la mujer que cruzó Los Andes”, visitan hoy Detrás de las Máscaras en BBTV.

TEJIENDO MEMORIAS FEMINISTAS RACH

Idea original: Comisión Memorias Feministas Red de Actrices de Chile – RACH.

Producción general: Pamela Núñez, Jennifer Blamey

Semana 01: 07-10. “A mí también” y “La elección” (Nadia Gómez) / “Te creyeron muerta y sólo te convirtieron en inmensidad” (Nicole Mansilla).

Semana 02: 14-17. “Buenos días tristeza, decía la canción” (Alejandra Cabrera) / “La desmemoriada” (Romina Urbina) / “Carta a la madre” (Carolina Soto).

Semana 03: 21-24. “Vuelvo a casa y veo el cielo arder” (Viviana Saavedra) / “Nanái” (Cecilia Azócar) / “Vengarte” (Alejandra Cabrera).

Semana 04: 28-31. “Fracasar” (Romina Urbina) / “Una explosión lo cambió todo” (Valentina Vallejos).

Matucana 100. Jueves a sábado, 20:15; domingo 19:15 horas. Entrada general $ 5.000; estudiantes, 3ra. edad y personas con discapacidad, $ 3.000. 07-31 marzo 2024.

VALIENTE, LA MUJER QUE CRUZÓ LOS ANDES

Idea original e interpretación: Yamila Colombo.

Dramaturgia: Yamila Colombo, Gabriel Villanueva.

Dirección: Gabriel Villanueva.

Escenografía: Jhonatan Donoso.

Coreografía: Franco Martínez.

Composición musical: Joaquín Carvajal, Rocío Frías.

Vestuario: Clara Hecker, Aida Krinki.

Diseño de luces: Gabriel Villanueva.

Diseño gráfico: El Cometa Ludo.

Asistencia de dirección: Pablo González.

Producción: Victoria Barker.

Teatro Azares. Huérfanos 2146. Viernes 8 y 15 marzo 2024, 20:00 horas. Entrada general $ 8.000; estudiantes y tercera edad $ 6.000; entrada solidaria $ 10.000.