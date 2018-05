Alex Ferguson permanece hospitalizado tras operación de urgencia por hemorragia cerebral

¿encontraste un error? avísanos

Una información que preocupa. Sir Alex Ferguson, emblemático exentrenador del Manchester United, se encuentra hospitalizado y en estado de gravedad.

Así lo reportaron esta tarde diversos medios ingleses, que aseguran que el exadiestrador -de 76 años- fue sometido a una operación de urgencia en las últimas horas.

Con el paso de los minutos, Simon Peach, periodista de la Asociación Inglesa de fútbol, reveló que los ‘diablos rojos’ admitieron en un comunicado que Ferguson fue intervenido.

“Sir Alex Ferguson ha sido sometido a una cirugía de emergencia hoy por una hemorragia cerebral. El procedimiento ha ido muy bien, pero necesita un período de cuidados intensivos para optimizar su recuperación”

En la misma línea, Peach recalcó por medio de su Twitter que “su familia pide privacidad en este asunto”.

La última aparición pública de Ferguson fue el pasado fin de semana, cuando en la previa del duelo del ‘United’ y el Arsenal ingresó al campo de juego para otorgarle un galvano a Arsene Wenger, uno de sus máximos ‘rivales’.

Recordemos que Sir Alex Ferguson es el director técnico más ganador y mítico del Manchester United. Dos ‘Champions’ y 13 títulos de Premier League consiguió en 27 años.

BREAKING: Sir Alex Ferguson is in a serious condition in hospital and will have surgery later tonight. More on #SSN . https://t.co/bJOzsao8rC

Manchester United have just sent this statement: “Sir Alex Ferguson has undergone emergency surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to optimise his recovery. His family request privacy in this matter.”

— Simon Peach (@SimonPeach) 5 de mayo de 2018