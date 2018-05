¿encontraste un error? avísanos

Marcelo y polémica ante el Bayern: "Si digo que el balón no toca mi mano soy un mentiroso"



Publicado por Pablo Velozo

Aceptó su ‘culpa’. Marcelo, el lateral del Real Madrid, no tuvo problemas en admitir que el balón tocó su mano en la mayor polémica del juego de los ‘merengues’ ante el Bayern en ‘semis’ de la Champions.

“Sí, me pega en la mano”, admitió el sudamericano ante la prensa, aunque hizo hincapié en que “hace mucho que no hablo de los árbitros, muchas veces han fallado contra nosotros, así que hoy no lo haré”.

“Si te digo que el balón no ha tocado mi mano soy un mentiroso”, agregó el defensor.

Más allá de esta acción, Marcelo destacó el avanzar a una nueva final de este prestigioso campeonato: “Son cuatro finales en tan poco tiempo, creo que estamos haciendo historia”, afirmó.

Por otro lado, el brasileño también tuvo palabras para el Bayern: “En ningún momento dijimos que iba a ser fácil.

Sabíamos que estábamos jugando ante un grandísimo rival”.

“Todos los años ellos hacen un gran juego, es normal sufrir”, sentenció a los medios.

Real Madrid aseguró su clasificación a la final de la Champions League, la que se disputará en Kiev el próximo sábado 26 de mayo.

