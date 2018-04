¿encontraste un error? avísanos

El ’fenómeno Lautaro’: hinchas chilenos llegaron a alentar a Racing por Martínez



Publicado por Pablo Velozo

Lautaro Martínez es la última joya del fútbol argentino. El jugador de Racing brilla partido a partido con lujos y goles, lo que lo tiene valorado en casi 30 millones de dólares y prácticamente vendido al Inter de Milan. Todo un récord.

Y ese fenómeno de 20 años ya está en Chile. Esta mañana la Academia tuvo su primer entrenamiento de cara al duelo de Copa Libertadores de este martes frente a la ‘U’. Lautaro, como era de esperar, revolucionó San Carlos de Apoquindo.

De hecho, un grupo de fanáticos chilenos llegó al complejo deportivo ‘cruzado’ para alentar al cuadro trasandino, en gran medida, por la presencia de Lautaro.

Uno de ellos fue Ángel Cisternas. Chileno de 31 años y autodeclarado “fanático de siempre de Racing y también de Lautaro”.

“Lautaro aún es joven, ha hecho grandes cosas, y espero que siga haciendo para sacarlo campeón a Racing… Va a hacerle daño a la U y nos vamos a llevar los tres puntos”, complementó el hincha ‘albiceleste’ en conversación con Bío Bío Deportes.

Cisternas explicó que su fanatismo por el cuadro de Avellaneda nació cuando fue a estudiar al vecino país. “Allá me invitaron a ver a Racing y me encantó. La hinchada, la gente, la garra y me enamoré. De ahí que soy hincha”, agregó Ángel, quien aclaró no ser hincha de algún equipo chileno.

Recordemos que Universidad de Chile y Racing de Avellaneda se enfrentarán este martes desde las 21:30 horas en el estadio Nacional.

