"No somos Neymar" la queja de los hinchas del Bayern por el precio de las entradas

No fue una buena jornada para el Bayern Munchen. Los alemanes cayeron 3-0 ante el PSG en París en compromiso válido por la segunda jornada del Grupo B de la Champions League.

Pero en Parque de los Príncipes ocurrió un suceso que llamó la atención de muchos. La barra del cuadro bávaro, famosa por sus lienzos y cánticos, dio a conocer su malestar por el elevado precio de las entradas.

“Nosotros no somos Neymar. El precio de las entradas debe ser razonable”, escribieron los hinchas alemanas en algunas pancartas donde también destacó otra que decía “75 euros por un ticket?”.

Recordar que el Bayern Munchen fue uno de los equipos que se quejó públicamente de los fichajes que realizó el PSG y remarcó que ellos no entrarán en una guerra económica en la que clubes como el elenco parisino o el Manchester City han comenzado.

"We are not Neymar!" @FCBayern Fans gegen überhöhte Ticketpreise. #PSGFCB pic.twitter.com/RnModbpl5S

— Patrick Strasser (@AZ_Strasser) September 27, 2017