Nicolás Jarry debutará contra Leonardo Mayer en el ATP 250 de Estoril

Luego de perder en el primer partido del ATP 500 de Barcelona, Nicolás Jarry (64° de la ATP) tiene un nuevo desafío: el ATP 250 de Estoril, de Portugal.

La primera raqueta ya tiene rival para el certamen y en la primera ronda enfrentará al argentino Leonardo Mayer (45°), séptimo sembrado del campeonato.

El chileno y el trasandino jugarán por segunda vez en su historia. Mayer venció a Jarry 6-2;7-6(1) y 6-3 en el único duelo que han jugado cuando este año se vieron las caras en la primera ronda del Abierto de Australia.

El torneo comenzará el lunes, allí Jarry comenzará una nueva carrera por seguir ascendiendo en el ránking de la ATP de cara al Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

De seguir avanzando, el ‘Príncipe’ podría jugar la semifinal contra el Pablo Carreño-Busta (11°), segundo sembrado.

El ATP 250 de Estoril se juega en arcilla y entrega $681.840 dólares en premios.

