Alexa Guarachi se coronó campeona en dobles del ITF de Dothan de Estados Unidos

¿encontraste un error? avísanos

Un prometedor presente está teniendo la tenista chilena Alexa Guarachi en Estados Unidos. Y es que la deportista nacionalizada se tituló campeona de dobles en el torneo ITF de Dothan de dicho país, sumando de esta manera una nueva conquista a su expediente deportivo.

El binomio llegó hasta esta instancia luego de dejar en el camino a las estadounidenses Quinn Gleason (314ª) y Ashley Kratzer (459ª), por parciales de 7-6(5) y 6-4, sellando de esta manera su pase a la gran final.

Ya en dicho encuentro la nacional, quien por cierto comparte dupla con la neozelandesa Erin Routliffe (261ª), alcanzó el trofeo luego de imponerse ante las dueñas de casa Sofía Kenin (87ª) y Jamie Loeb (163ª) por parciales 6-4, 2-6 y 11-9, en una hora y 22 minutos de juego.

Cabe destacar que con esta conquista, la tenista chilena se embolsó un premio de 80 mil dólares ($47.698.064 pesos chilenos) y aumentó su palmarés a 18 trofeos en su carrera.

when you win your first 80k title w your bestie 😁 pic.twitter.com/aTcH1Ip69p

— Alexa Guarachi (@aguarachi) April 21, 2018