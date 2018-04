¿encontraste un error? avísanos

Jarry sobre Roland Garros: No quiero repetir los errores del Grand Slam de Australia



Publicado por Nicolás Maureira

El tenista número uno de Chile, Nicolás Jarry, se refirió a uno de sus desafíos más importante de la temporada: el Grand Slam de Roland Garros.

El ‘Príncipe’ ingresó directamente al cuadro principal del torneo parisino. Recordemos que el año pasado entró por la qualy y cayó en primera ronda ante el ruso Karen Khachanov.

En medio de una actividad en el Ministerio de Hacienda junto los jefes de estados Felipe Larraín y Pauline Kantor (Deporte), Jarry dijo que espera no repetir los errores que cometió en el Grand Slam de Australia.

“Muy feliz, es segunda vez que entro a un Grand Slam directo. Australia no fue un buen ejemplo, no hice las cosas bien, me ganó la presión y no la pude controlar. Voy a llegar a Roland Garros con un campeonato de este calibre encima, donde aprendí mucho. Voy a tratar de recorrer la ciudad para no estar tan preocupado del tenis que fue lo que hice Australia”, señaló.

Jarry, además, entregó sus expectativas sobre la gira a Europa que comprende los torneos de Barcelona, Estoril, Madrid y Roma, estos dos últimos desde la qualy.

“Es la gira más bonita del año donde se juega en capitales con mucha historia como Roma. Voy a Estoril y termino en París, no tengo nada que defender así que voy atratar de dar el máximo”, expresó.

Por último, el número 64 de la ATP comentó sus sensaciones del partido de Copa Davis ante Argentina, serie donde Chile no pudo avanzar a la repesca por el Grupo Mundial.

“Fue una tremenda serie, desde un principio sabía que iba a ser emocionante y muy divertido. Pude jugar bien, le di un par de puntos a Chile. Estuvimos muy cerca pero no se dio. El próximo año trataremos de acceder al Grupo Mundial”, cerró.

Recordemos que el principal torneo de tierra batida del mundo se disputará desde el 27 de mayo al 10 de junio.

La ministra del deporte, Pauline Kantor, junto al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, recibieron al tenista Nicolás Jarry, a su abuelo Jaime Fillol y su tío Jaime Fillol Jr. @biobiodeportes @biobio #BioBiodeportes pic.twitter.com/Ff8smEsl3b — Andrea Hernández (@hernandezandest) April 18, 2018

