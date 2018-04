¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Primero Agassi y ahora Stepanek: Djokovic termina relación laboral con sus dos técnicos



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Marcelo Canario

No ha sido el mejor comienzo de año para Novak Djokovic. El serbio no ha logrado despegar luego de la lesión sufrida el año pasado en Wimbledon. Su codo derecho ya no es el mismo y esto le ha significado un importante retroceso en el ranking mundial.

La temprana eliminación del Masters de Miami hizo que ‘Nole’ volviera a reconsiderar su situación y en busca de alcanzar su mejor versión en la temporada de arcilla que se aproxima, ha decidido tomar medidas radicales para regresar al juego que le permitió ganar 12 títulos de Grand Slam.

La primera y principal acción que tomó fue terminar la relación técnica que mantenía con Andre Agassi. El norteamericano estaba hace poco menos de un año en el equipo de trabajo de Djokovic pero según sus propias palabras “hubo demasiadas diferencias de criterio”.

A fines de noviembre del año pasado, y en medio de su pausa obligada de la actividad, Djokovic contrató a otro reconocido jugador del circuito: el checo Radek Stepanek llegaba para mejorar su juego, pero al parecer nada de esto sirvió y el serbio optó por terminar su relación con el tenista, quedando sin entrenador a dos semanas del comienzo del Masters de Montecarlo.

Mediante un comunicado oficial, el ex número 1 del ranking mundial informó que “luego de Miami, Novak Djokovic y su entrenador, Radek Stepanek decidieron poner fin a su vínculo. Su relación seguirá manteniéndose igual de buena que siempre y Novak disfrutó trabajar y aprender con él”.

“Novak se mantiene enfocado y ansioso por volver más fuerte y resistente de una larga lesión que ha afectado su confianza y juego. Él está continua y apasionadamente buscando nuevos caminos para recuperar la forma ganadora”, concluyó la publicación.

Tendencias Ahora