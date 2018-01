¿encontraste un error? avísanos

Victoria Azarenka es la nueva baja del Grand Slam de Australia



Publicado por Pablo Velozo

La tenista bielorrusa Victoria Azarenka, quien está bloqueada en California por cuestiones personales, no participará en el Abierto de Australia, anunció el torneo este lunes.

La dos veces campeona había recibido una invitación para participar en el Grand Slam de este año en Melbourne, que comienza el 15 de enero.

“Desafortunadamente, Azarenka no puede viajar a Australia este año”, tuiteó el director de la competición, Craig Tiley.

“El Abierto de Australia es su torneo preferido y ella espera regresar a Melbourne el año que viene”, aseguró.

Azarenka, ex número 1 mundial, terminó su baja por maternidad a mediados del año pasado, pero no pudo acudir al Abierto de Estados Unidos en septiembre debido a que el juez de Los Ángeles encargado de decidir sobre la custodia de su hijo prohibió al niño abandonar California mientras el caso no esté cerrado.

La bielorrusa es la última estrella que se cae del cartel del Abierto de Australia.

La estadounidense Serena Williams, quien también fue madre el año pasado, decidió no participar en el torneo al considerar que aún no está al nivel necesario.

Por su parte, el británico Andy Murray y el japonés Kei Nishikori se ausentarán por lesión.

