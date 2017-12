¿encontraste un error? avísanos

Juan Carlos Sáez se quedó con la ’Copa de Campeones’ del tenis local ante Cristopher Kohl



Publicado por Pablo Velozo

El tenista nacional Juan Carlos Sáez (589° de la ATP) levantó la corona en el Torneo Social ‘Copa de Campeones’, tras derrotar a su compatriota Cristopher Kohl (sin ranking) con parciales de 6-2 y 6-2 en poco más de una hora de juego.

El encuentro definitorio se desarrolló en el complejo ‘Héroes Olímpicos’ de Futuros Para el Tenis y contó con una numerosa presencia de vecinos e integrantes de este proyecto social y deportivo.

Los dos parciales tuvieron como denominador común tempraneros quiebres que entregaron una importante cuenta de ahorro para ‘Pinky’, considerando el intenso calor reinante en la comuna de Lo Espejo.

Con este título, Sáez concluye un notable cierre de temporada que incluye los títulos en el Open de San Bernardo y el Futuro 2 de Talca, además de una semifinal en el Futuro 1 de Curicó. Hoy, gracias a estos resultados pegó un salto cuantitativo (más de 180 puestos) que lo posiciona como el quinto mejor jugador chileno.

“Agradezco a mi familia que siempre me ha apoyado, a mi polola que me acompañó en semis y la final, a Mario Soto y Martín Rodríguez con quienes estoy entrenando full para ir la próxima temporada con todo”, manifestó el ganador.

El último tiempo no había sido alentador para el floridano, quien producto de las lesiones en los últimos cuatro años (seis en total), había caído en la clasificación aproximadamente hasta el lugar 1.160º del ranking ATP en 2017. “Tuve muchas lesiones este año, sólo hago lo que puedo, pero semana a semana he ido agarrando ritmo de partidos y es lo que más me importa en estos momentos”, señaló.

Con esto, Sáez recupera terreno y de paso, suma una satisfacción que lo hace alejar el fantasma del retiro: “Lo he pensado varias veces, la falta de dinero me pasa la cuenta”.

“Fue una buena semana y es muy bueno que se hagan torneos en Chile, es un complejo muy lindo y gente muy agradable. Muchas gracias por la invitación y sigan haciendo esta hermosa labor con los niños que son el futuro de nuestro país”, dijo Sáez en la ceremonia de premiación.

“Lamentablemente no pude sacar adelante la final, Juanka no me dejó, está jugando excelente y lo felicito por su gran cierre de año. El torneo fue muy bueno para mí y el Centro Deportivo Héroes Olímpicos me deja con una muy linda sensación, buenas canchas y excelentes dependencias y calidad humana. Espero volver”, concluyó Cristopher Kohl.

Es necesario señalar que este torneo (Ránking Único Nacional) fue el más importante en cuanto a premios en 2017 ($ 1.100.000 a repartir).

