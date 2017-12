¿encontraste un error? avísanos

Marcelo Ríos arribó a Chile: "Llegúe para cumplir con mi deber cívico"



Publicado por Jeser Lara

El extenista nacional, Marcelo Ríos, anunció a través de su cuenta de Twitter que arribó a nuestro país para cumplir con su deber cívico en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2017, donde se enfrentarán Alejandro Guillier y Sebastián Piñera.

“Llegué a Chile para cumplir con mi deber cívico porque me interesa el futuro de nuestro país. Si queremos mejorar no podemos seguir haciendo más de lo mismo”, dijo el exnúmero uno del mundo en la red social.

“Para que pueda haber crecimiento debe haber inversión y en Chile las inversiones están paradas en los últimos tres años”, agregó.

“Si yo me hubiera quedado mirando como los grandes tenistas del mundo obtenías triunfos no hubiese logrado nada. Me puse a trabajar y después de romperme el culo comencé a ver resultados y ello me hizo perseverar hasta alcanzar mi gran meta”, añadió.

“Desafío a la gente joven, a los que nunca han votado y a los indecisos a que me acompañen en esta tarea y demos nuestra opinión con el voto (sea para quién sea) y así sintamos que el resultado fue responsabilidad de todos y no solo de unos pocos”, cerró.

