Federer asegura que temporada sería "muy diferente" sin triunfo ante Nadal en Australia



Publicado por José Luis Rivera

El suizo Roger Federer considera que su temporada habría sido “muy diferente” si no hubiera ganado a Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia, en la que remontó un 3-1 adverso en el quinto set, este sábado en una entrevista con The Times.

“No pienso que hubiera podido ganar Indian Wells y Miami. Quizás habría ganado uno, podría haber jugado en tierra batida quizás. La temporada habría sido muy diferente”, explicó Federer.

Sin ganar un Grand Slam desde 2012, Federer fue capaz de batir a su gran rival Nadal en Melbourne, en enero, iniciando una espectacular racha de resultados. Ganó los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, antes de lograr en Wimbledon su 19º Grand Slam. Renunció a jugar Roland Garros con el objetivo de reservarse para el césped y la pista rápida.

“Mi plan era alcanzar los cuartos de final en Australia y partir desde ahí. Ganar los tres grandes torneos del principio del año, me permitió situarme en el Top 8 tras unos pocos meses de temporada, y no preocuparme de estar el número 35 por haber sido eliminado pronto en Australia y perder los puntos que tenía que defender”, analizó el suizo, agregando que “esto cambió por completo el planteamiento. Gracias a Dios que ocurrió”.

El resurgir de Federer y Nadal, ganador en Roland Garros y en el US Open, coincide con el bajón de Novak Djokovic, Andy Murray y Stan Wawrinka, que no jugarán en lo que resta de año por lesión. Ante ello, sostuvo que “creo que todos los chicos tuvieron que tomar un descanso porque arrastraban lesiones y no estaban bien, algunos han tenido que someterse a cirugías”.

El suizo se refirió al último Grand Slam, el US Open, marcado por las bajas, ya que tampoco compitieron Kei Nishikori o Milos Raonic. “Siguió siendo un exitoso evento. Rafa jugó fenomenal, pero claro, se echa de menos a estos chicos. Es normal”, dijo.

Finalmente tuvo unas palabras para Murray y Djokovic, los dos miembros del Big Four en horas bajas. “Estamos hablando de grandes campeones. Ellos saben lo que tienen que hacer. Creo que si tienes el éxito que ellos han tenido, tienes la capacidad para hacerlo de nuevo. Son tan buenos que pueden jugar de diferente manera, es lo que les distingue del resto”, concluyó.

