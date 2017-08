US Open recordó la "magia" de Marcelo Ríos con ’puntazo’ ante Michael Chang

¿encontraste un error? avísanos

El US Open volvió a recordar una jugada protagonizada por el extenista chileno Marcelo Ríos, esta vez por los cuartos de final del torneo de 1997 ante el estadounidense Michael Chang.

Hace dos semanas, las redes sociales del Abierto de Estados Unidos mostró el puntazo que le hizo el ‘Chino’ a su compatriota Nicolás Massú en la edición del 2000 del certamen.

Ahora se fueron un poco más atrás y recordaron una derecha de Ríos al norteamericano, partido en que cayó por parciales de 7-5, 6-2, 4-6, 4-6 y 6-3.

More 🇨🇱Ríos magic in Flushing Meadows…

Late Night at the #USOpen :

Eso no fue lo único, pues destacaron un punto de Nicolás Massú jugando dobles junto a Fernando González por los cuartos de final del US Open 2004 ante el bahameño Mark Knowles y el canadiense Daniel Nestor (derrota por 7-6, 5-7 y 6-4).

Fresh off Olympic gold 🏅🏅, 🇨🇱 @massunico & 🇨🇱 @elfergonzalez

were full of confidence on the doubles court in 2004.

🎥: 2004 #USOpen QF pic.twitter.com/Z8IAD66hSR

— US Open Tennis (@usopen) August 15, 2017