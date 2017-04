¿encontraste un error? avísanos

Daniela Seguel y situación de la Fetech: "Queremos lo mejor para el tenis chileno"



Publicado por Jeser Lara

A Daniela Seguel le han tocado tiempos difíciles. Hace poco perdió a su padre, su pilar en el tenis, y ha tenido que sobreponerse a ese duro golpe a punta de tenis y el apoyo incondicional de su familia.

Actualmente, la tenista se encuentra de gira por Europa y ayer se coronó campeona en dobles del ITF Trophy Nana de Túnez, consiguiendo su segundo título de esta temporada.

Aún le quedan tres meses de gira. Participará en otro torneo en Túnez y la semana siguiente viajará a Roma.

A continuación su historia, en conversación con BioBioChile.

¿Cómo es un día en los zapatos de Daniela Seguel?

Me levanto temprano, tipo 07:00 horas. Luego desayuno, me voy al club, entreno en el gimnasio y posteriormente al tenis. Espero para mi partido, almuerzo y vuelvo a entrenar.

¿Qué se siente ser la mejor tenista chilena en la actualidad?

Para mí es un orgullo estar como la raqueta numero del país, algo que siempre soñé. Espero seguir siéndolo por muchos años más.

Tú eres una ferviente hincha de Colo Colo. Como aficionada, ¿Cómo viviste el proceso? Que ahora el Club Social esté inserto y que los hinchas puedan optar a tomar el control del club.

Si, fanática a morir de Colo Colo. Me encanta ir al estadio y cuando estoy fuera veo los partidos por internet. Me enteré de eso por las redes sociales, ya que estoy en el extranjero. La verdad me pone muy contenta porque es un gran paso. Así debe ser. Los socios deben controlar el club, sus hinchas, la gente que siente estos colores.

Tú fuiste una de las tenistas que firmó aquella carta pidiendo la renuncia de la actual directiva de la Fetech. ¿Cuáles son los pasos a seguir si ellos no hacen el gesto de dar un paso al costado?

La verdad no sé cuales son, pero estoy con el grupo de Copa Davis y la Fed Cup. Estamos juntos en esto. Queremos lo mejor para el tenis chileno.

¿Cómo analizas tu situación en este último tiempo, con todo lo que has vivido?

Me han tocado tiempos difíciles. La pérdida de mi papá, mi pilar, ha sido super difícil de aceptar o de asimilar. El tenis me ayuda para despejar mi mente, pero igual los cambios anímicos a veces son fuertes y es algo que debo aprender a controlar, llevarlo mejor. Sin embargo, tengo una gran motivación con el tenis, gracias a Dios somos una familia super unida y tengo gente muy buena a mi alrededor. Con el tenis estoy buscando poder encontrar los resultados que quisiera, este año no ha sido como quería, excepto por la Fed Cup, que tuve una gran actuación. Luego he sido muy irregular, pero confió en que vendrán tiempos mejores, afinando algunas cosas.

