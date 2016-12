¿encontraste un error? avísanos

Urzúa y Sáez anuncian acciones legales tras ser acusados por arreglos de partidos en Chile



Publicado por Juan Carlos Pérez

Luego de que la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), organismo internacional destinado a luchar contra la corrupción en este deporte, comenzara a investigar presuntos arreglos en el campeonato Futuro 5 de Talca el ambiente se ha vuelto complejo para dos nacionales.

Se trata de Ricardo Urzúa (940º) y Juan Carlos Sáez (614º), quienes son señalados como principales sospechosos, situación que ambos niegan en forma tajante, advirtiendo con tomar acciones legales contra los responsable del daño a su imagen.

“No arriesgaré mi carrera por plata sucia (…) Soy inocente“, expuso ayer Sáez, quien anunció una querella legal contra “quienes resulten responsables del daño de imagen“, según recoge El Mercurio.

La opinión de Urzúa es similar y además revela sentirse afectado por ser señalado como uno de los responsables. “Me arruinaron esta Navidad“, comentó al citado medio.

“Es lamentable y desafortunada la situación, me arruinaron esta Navidad con este daño causado a mi reputación. Espero reunirme con Juan Carlos para interponer acciones legales, porque mancharon gravemente nuestra imagen. Nadie me ha informado nada a mí, ni la Federación chilena, ni la ITF ni TIU”, puntualizó.

El tenista de 24 años niega haber recibido alguna oferta de dinero y explica que en el duelo ante Manuel Pena de Argentina no se dejó perder.

“Nunca. Nadie me ofreció plata por ganar o perder (…) Jugué muy mal, él lo hizo bien y no tuve ninguna lesión. Fue superior ese día, pero el marcador (6-0, 6-2) no refleja cómo fue el partido”, remarcó.

Sáez, quien quedó fuera de dicha competencia en segunda ronda dice estar tranquilo, aunque su rival en el partido por el cual se sospecha, Alejandro Tabilo (604º) lo pone en duda. “No lo vi bien. No sé qué le pasó. ¿Si se dejó perder? Es posible“.

Cabe destacar que de momento no hay abierta ninguna investigación oficial de parte del TIU, según informó el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Ulises Cerda.

