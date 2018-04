¿encontraste un error? avísanos

Rubens Barrichello luego no poder ver a Schumacher: "No nos haría bien ni a él ni a mi"



Publicado por Raúl Galdames

Compartieron los mismo colores por seis temporadas Rubens Barrichello y Michael Schumacher fueron una de las duplas más recordadas de la Fórmula 1 cuando ambos vestían los colores de Ferrari.

Entre el 2000 y 2005 la escudería italiano ganó cinco campeonato de constructores donde también ‘Schumi’ levantó cinco veces el campeonato mundial de la Fórmula 1.

Hoy, poco se sabe sobre el alemán y su salud es una incógnita luego de que sufriera un accidente esquiando en los Alpes Suizos el 29 de diciembre del 2013.

Ahora, su ex compañero en Ferrari, el brasileño Rubens Barrichello habló en entrevista con Globo sobre su relación el alemán y contó la razón de por qué no lo dejan ver a Schumacher.

‘Rubinho’ explicó la razón diciendo que “traté de encontrar una manera de ir a visitarlo. Me dijeron que no nos haría bien ni a él ni a mí”.

Luego, el segundo piloto con más podios en Ferrari (55), añadió que “así que no tengo noticias, pero debemos respetar los deseos de la familia”.

Eso sí, el brasileño recordó un pasaje de su relación con Schumacher y dijo que “yo iba y le decía ‘eh, buen trabajo’, y a él le gustaba. Era muy amable con sus amigos, y le gustaba. Nos llevábamos bien”.

Pero esto no trate de una decisión tomada en ese momento. La familia del ex piloto que ganó siete veces el campeonato mundial tomó esta medida desde el día en que el ex presidente de Ferrari, Luca Di Montezemolo, dijera a los medios que “tengo constantemente noticias sobre Schumacher y, lamentablemente, no son buenas. Ha sido un grandísimo piloto, con él hemos compartido grandes momentos humanos y profesionales. Pero la vida es rara. Ha sido el piloto más exitoso de la Fórmula 1 y sólo tuvo un accidente en 1999 y no fue por su culpa, sino nuestra. Lamentablemente, una caída accidental con los esquís le ha arruinado”.

