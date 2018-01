¿encontraste un error? avísanos

Pablo Quintanilla luego de otro día lleno de problemas: "Este Dakar me ha tratado mal"



Publicado por Raúl Galdames

No lo ha pasado bien. Sin dudas Pablo Quintanilla no vive sus mejores días en la ‘competencia más difícil del mundo’ y ahora el piloto se sinceró tras ser consultado por las 11 etapas que ha recorrido.

Nadie puede decir que el piloto de Husqvarna no se ha esforzado en esta edición del Dakar, de hecho, ‘Quintafondo’ ha pasado de estar en lo alto de la general para luego caer varios puestos, para llegar quedar a más de 1 hora y 53 minutos del líder. Llegar es una misión imposible.

Ayer, el oriundo de Valparaíso confesó que “este Dakar me ha tratado mal, no me deja despegar, pese a todo el empuje que le pongo”. Además agregó también que ha sufrido multiples problemas con su motocicleta y que ha debido solucionarlos en el camino: “Iba rápido, con buenos tiempos y me sentí firme, pero se rompió la bomba de bencina de los estanques delanteros, así que tuve detenerme a traspasar manualmente la gasolina de adelante hacia atrás. Desarmé y armé la moto en 15 minutos, pero ya había perdido el tiempo ganado hasta ahí”.

Pero pese a todo el bicampeón mundial de Rally Cross Country se mantiene optimista y declaró que “seguiré dando todo lo que tengo hasta llegar a la meta en Córdoba, hace una semana ya que perdí la opción del triunfo y hace dos días la del podio, pero tengo que seguir haciendo mi trabajo como piloto profesional”.

Ahora Quintanilla debe darlo todo en las etapas que quedan para terminar la carrera, donde la opción de conseguir el podio es casi nula. Quedan dos recorridos más para llegar a Córdoba y para que termine la ‘competencia más difícil del mundo’, que también se ha transformado en la más cruda desde que llegó a Sudamérica.

