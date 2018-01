¿encontraste un error? avísanos

Joan Barrera, rival directo de Pablo Quintanilla, abandona el Dakar



Publicado por Raúl Galdames

El español Joan Barreda (Honda), segundo del Dakar en motos, abandonó la carrera durante la 11ª etapa, entre las ciudades argentinas de Belén y Chilecito, anunció la organización.

Ganador de tres etapas en esta edición, el piloto de 34 años sufrió una dura caída el sábado que le lesionó la rodilla.

“Hemos tenido una caída fuerte; me he salido de la pista en un agujero grande y la moto se me ha caído encima. Me he roto la rodilla seguro porque está muy inestable y no consigo poner pie a tierra”, había dicho tras su caída.

“En este Dakar de 2018, los giros inesperados han sido la tónica. Después de un día difícil, Joan Barreda ha decidido abandonar el rally. Exhausto y con una lesión importante en la rodilla desde hace 4 días, el héroe de Torreblanca, que iba segundo en la general, se ha visto obligado a decir adíos”, escriben en el sitio oficial de la competencia.

Este era su octavo Dakar. En el 2017 firmó su mejor resultado al acabar quinto de la general.

Al abandono de Barreda, también se suma el de Štefan Svitko. “Tras sufrir una violenta caída durante la especial de ayer, Svitko, octavo en la general, ha optado por abandonar el Dakar y no ha tomado la salida esta mañana”, dicen en los orgizadores.

