Impactante accidente en el Dakar: lo ayudaron a remolcar y terminó rodando en una duna

Sin duda alguna el Dakar es una prueba que requiere la mayor exigencia del mundo. El peligro está a la vuelta de la esquina y bien lo sabe el paraguayo Roberto Recalde, quien luego de atascarse en una duna a bordo de una camioneta Isuzu N°397 durante la segunda etapa de la carrera, terminó volcándose estrepitosamente.

El hecho quedo registrado en un video subido por la organización del Dakar, en el se puede ver el auto usado por Recalde junto a su navegante Juan Sánchez en medio de las dunas peruanas hasta que un piloto llega a ayudarlo. Sin embargo, en el momento de remolcar, el auto perdió el control con sus dos integrantes dentro y acabó dando vueltas en múltiples ocasiones.

A pesar de lo impactante de las imágenes, afortunadamente no hubo bajas que lamentar, ya que el equipo paraguayo resulto sin lesiones de gravedad.

Eso sí, el vehículo se quedó sin la tracción trasera, comprometiendo su participación en la carrera. El paraguayo ya ha estado en dos versiones anteriores del Dakar sin llegar a la meta.

You definitely do NOT want to end up in the same situation as Roberto Recalde

// NUNCA quieres encontrarte en la misma situación que Roberto Recalde. #Dakar2018 #DakarPeru2018 pic.twitter.com/1ftXRNWK2g

— DAKAR RALLY (@dakar) 7 de enero de 2018