El incendio que destruyó camioneta de piloto argentina en tercera etapa en el Dakar 2018



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El Rally Dakar 2018 ha dejado todo tipo de postales. Y es que aquí no solos los ganadores de cada etapa dan de qué hablar, sino que también los hechos que se roban las miradas en cada recorrido.

Precisamente uno de ellos se vivió en la tercera jornada de la cita deportiva cuando la piloto trasandina, Alicia Reina, debió abandonar la competencia luego de que su camioneta se incendiara por completo.

De acuerdo a los constatado por la cadena Fox Sport, la camioneta de Reina sufrió un desperfecto en el camino, lo cual generó que ella y su esposo debieran abandonar la pista para evitar una tragedia mayor.

“Por lo que dice la gente ya veníamos prendiendo fuego. Dante se da cuenta, detuvimos la marcha y bajamos del vehículo. Allí comenzó a agarrar más fuego y no se pudo hacer nada. La camioneta quedó totalmente destruida, no quedó nada”, señaló la piloto de Toyota al medio trasandino.

Al ser consultada por las posibles causa de este siniestro, Reina comentó que no se explican el por qué de esta situación, dado que el vehículo estaba funcionado en perfectas condiciones.

“Veníamos marchando normal. Aparte de los inconvenientes que tuvimos la camioneta llegó bien, llegó entera. Además que cuando llega los chicos la repasan, acomodan todo así que no sabemos realmente que puede haber pasado”, añadió.

La experimentada deportista se mostró sumamente afligida por la situación, ya que de momento ella se estaba perfilando como una de las mujeres que mejor balance podrían sacar de la cita 2018.

“Todavía estoy en ‘shock’, no lo puedo creer. No puedo creer que nos quedamos sin la camioneta, tanto esfuerzo que se hace durante todo año para poder estar (…) La verdad es que no sé si podremos recuperar o tener otra camioneta igual”, enfatizó entre lágrimas la trasandina.

Sentenciando con que hay que “entender que esto es así, que puede pasar y lo más importante es que nosotros estamos bien”.

Revisa a continuación los registro del siniestro:

"Aparentemente venían perdiendo nafta y dejando una línea de fuego en la arena cuando Dante se da cuenta. No pudieron sacar el mata fuego" 🎙 La palabra de Adrian Farroni, director Deportivo y marido de @AliciaReinaa pic.twitter.com/GTD4woMLCW — Alicia Reina (@AliciaReinaa) 8 de enero de 2018

