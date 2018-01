Piloto portugués que sufrió grave caída en el Dakar 2018 se recupera favorablemente

¿encontraste un error? avísanos

Los pelos de punta dejó la horrible caída que el piloto portugués Joaquim Rodrigues sufrió en la etapa 1 del Rally Dakar 2018. Y es que de acuerdo a los registros que fueron captados por fanáticos que se encontraban en el lugar, el luso venía a alta velocidad cuando saltó a una duna e impactó de lleno en ella.

Tras esto, el rider fue trasladado en helicóptero hasta el hospital más cercano donde se le prestaron los servicios asistenciales necesarios para revertir una situación mayor.

En ese momento no se tenía mayor información respecto a cuál era su estado de salud. No obstante, en horas de esta jornada Hero MotoSports, equipo del europeo, señaló que el piloto portugués se recupera favorablemente

“Una desafortunada caída a la mitad del tramo trajo un abrupto final a la participación de Joaquim Rodrigues en el Rally de este año. Fue llevado de urgencia al hospital donde las exploraciones iniciales no mostraron signos de lesiones mayores. Él ahora se está recuperando”, anunciaron desde el Twitter oficial del Team.

Agregando que “el accidente de Jrod fue muy lamentable, pero estamos felices de que él está bien. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos que nuestros dos restantes héroes puedan llegar a la meta en Córdoba de manera segura”.

"JRod’s crash was very unfortunate, but we are all happy that he is doing ok. We wish him a fast recovery and we hope that our remaining two Heroes will reach the finish line at Cordoba

safely."

— Markus Braunsperger, CTO @HeroMotoCorp. #HeroatDakar #RaceTheLimits

— Hero MotoSports (@hero_motosports) January 7, 2018