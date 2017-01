¿encontraste un error? avísanos

Ex representante pide a familia de Schumacher "decir la verdad" sobre la salud de piloto



Publicado por José Luis Rivera

El 29 de diciembre de 2013, el piloto alemán Michael Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba en la estación invernal de Meribel, en los Alpes franceses. Un golpe en la cabeza derivó en una situación comprometida de su salud y en la que se mantiene hasta la actualidad.

Más allá de conocerse que en 2014 despertó del coma inducido al que estuvo sometido y fue trasladado a su casa en Suiza, son pocos los antecedentes que se conocen de la actualidad del siete veces campeón de la Fórmula Uno. Un escenario que ha sido propicio para las especulaciones, pero que va de la mano con la decisión de la familia de mantener en reserva su estado, ya que “no se trata de un asunto público” como han señalado.

Por aquello, las dudas se mantienen y aparecen voces que piden mayor claridad sobre cómo está el ‘Kaiser’, como la de su histórico exrepresentante, Willie Weber, quien en entrevista con la revista alemana Bunte señaló que “he estado batallando durante un tiempo porque la familia Schumacher no cuenta toda la verdad, pero me doy contra la pared, no escuchan mi consejo”, en declaraciones que recoge Diario As.

Weber, quien acompañó a Schumacher en su época de esplendor en la Fórmula Uno hasta 2012, fue más allá y lanzó una clara petición a los familiares del expiloto, apuntando que “creo que es la hora de decir la verdad a los aficionados”.

Más allá de su solicitud, Weber comentó que “la esperanza es lo último que se pierde” y cerró reconociendo que “cuando estoy en casa y suena el teléfono, a veces pienso que será Michael para preguntarme cómo estoy“.

