La emoción de Ignacio Casale tras terminar segundo en el Dakar: "Gracias por el apoyo"



Publicado por Nicolás Maureira

El piloto nacional Ignacio Casale no pudo aguantar y quebró en llanto en una entrevista tras finalizada la última etapa del Rally Dakar 2017.

El ‘Perro’ se adjudicó la duodécima etapa y finalizó en el segundo lugar de la general de los cuadriciclos que fue ganada por el ruso Sergey Karyakin.

El piloto Yamaha volvió a terminar el Dakar después de dos años en que tuvo que abandonar. Lo anterior, el logro obtenido y lo difícil que fue el 2016 fue lo que emocionó al chileno en la entrevista con Fox Sports.

“Estoy muy contento, pude terminar el Dakar, hace dos años que no lo hacía, después de haberlo ganado (en 2014), me retiré dos veces consecutivas y no me perdonaría retirarme una vez más. El 2016 sufrí muchos accidentes, en el Dakar me sacaron con helicóptero, después en septiembre me caí muy fuerte, estuve muy cerca del retiro y aquí estoy, luché, perseveré. El objetivo era terminar y el segundo era estar dentro de los tres y los cumplí los dos”, señaló.

Casale agradeció a sus cercanos y a los chilenos por el apoyo entregado durante su participación en el Dakar.

“Me ha costado mucho sobreponerme a los problemas, en Chile no es fácil ser deportistas… Viva Chile, gracias por el apoyo, a la gente que me quiere, a mi padre que es mi mecánico. Estoy contento, ojalá que podamos estar acá nuevamente y a seguir disfrutando”, indicó.

Por último, envió palabras de ánimo a Pablo Quintanilla, piloto nacional de las motos que se retiró de la competencia debido a una caída.

“Un abrazo muy grande a Pablo Quintanilla, me hubiese gustado terminar los dos en el podio y demostrar que en Chile somos unos guerreros, unos deportistas que tenemos mucho hambre por lo que queremos”, finalizó.

A continuación revisa la emoción de Casale que fue compartida por el Twitter Fox Sports Chile

¡GRANDE "PERRO"! #DakarxFOX @IgnacioCasale se emocionó hasta las lágrimas tras ser 2° en quads: "No es fácil terminar en esta posición" pic.twitter.com/MwuQO6VZc3 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 14 de enero de 2017

