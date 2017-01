¿encontraste un error? avísanos

El ’espíritu Dakar’ de Peterhansel premiado con etapa y liderato: socorrió a piloto



Publicado por Pablo Velozo

El ‘espíritu Dakar’ de Stephane Peterhansel, socorrer a un colega caído, fue premiado por la organización de la edición 2017 del rally: el francés se adjudicó la victoria de la décima etapa y asumió de nuevo el liderato en autos, a dos días del emocionante final en Buenos Aires.

‘Peter’ chocó su Peugeot de frente con el motociclista esloveno Simon Marcic a la altura del kilómetro 83 de la especial de 449 km entre Chilecito y San Juan, en el noroeste de Argentina, provocándole la fractura abierta de tibia y peroné de la pierna izquierda.

Tras la colisión, Peterhansel y su copiloto, el también francés Jean Paul Cottret, descendieron de su vehículo y permanecieron por al menos unos 15 minutos prestándole los primeros auxilios a Marcic a la espera de los paramédicos de la carrera.

“Frené completamente y lo atropellé. Quedó debajo del auto. No pude parar antes. Estaba consciente y nos hemos quedado con él hasta que ha llegado el servicio médico (…) Después de algo así resulta muy difícil volver a concentrarse en la carrera”, resumió ‘Míster Dakar’ el incidente.

El GPS del defensor del títulos en autos fue revisado por la organización en el vivac en San Juan (1.110 km al noroeste de Buenos Aires) y se determinó el tiempo de asistencia y el lugar donde se detuvo.

Según el reglamento de la carrera, el piloto que se detiene para asistir a un competidor accidentado o herido por más de 3 minutos, el tiempo que pierda se le retribuirá cuando finalice la jornada.

Con esta decisión, Peterhansel, campeón del Dakar en 12 ocasiones -seis en autos y seis en motos-, se llevó la victoria en la décima etapa con un tiempo de 4 horas, 47 minutos, 0 segundos, seguido por su compañero de equipo Sebastien Loeb, entonces ganador de la jornada, a 7:28, mientras que el también galo Cyril Despres (Peugeot) conservó el tercer lugar pero a 10:01.

‘Peter’, que era segundo en la general antes de la largada de hoy, es el nuevo líder de la categoría en detrimento de Loeb, que ahora lo escolta a 5:50, mientras que Despres es tercero a 25:40.

“He perdido el liderato del rally en la primera de las dos especiales, sobre todo frente a la navegación de Stéphane. Creo que nunca he corrido tan rápido en el Dakar. Hemos atacado al máximo, del primero al último metro. He hecho todo lo que he podido, pero tengo la impresión de que no será suficiente”, se lamentó Loeb.

