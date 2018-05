¿encontraste un error? avísanos

La campeona panamericana de Kick Boxing que busca recursos para ir al Mundial de Italia



Publicado por Jeser Lara

Martina Poblete es una joven de 15 años que cursa tercero medio en el liceo Bicentenario de Niñas de la comuna de Maipú, en Santiago. Hace seis años que practica Kick boxing y actualmente es campeona panamericana.

Ha ganado medallas para Chile en países como Argentina, Brasil y México. Gracias a sus buenos resultados, clasificó al Mundial de Italia a disputarse en septiembre de este año, pero lamentablemente, no cuenta con los recursos para costear su estadía.

Martina ha golpeado muchas puertas, pero hasta ahora no ha obtenido resultados positivos. A continuación, su entrevista con BioBioChile.

¿Cómo nació tu pasión por este deporte?

Siempre he sido muy fanática de las películas. Un día vi Kung Fu Panda y ahí nació mi afán de poder defenderme yo misma, es lo que más me gusta del Karate y el Kick boxing. Le dije a mi mamá que me llevara a una clase de artes marciales, pero me dijo quera muy violento y que era para hombres. Me costó convencerla hasta que fui a un taller en la escuela de mi primo. Dije, ‘voy a estar un mes’ y me quedé por seis años.

Cuéntanos un poco de tus logros.

La primera vez que viajé a otro país a representar a Chile fue en Argentina. Allí gané dos primeros lugares, en points fighting y en una kata japonesa. En 2016, clasifiqué al Panamericano de Cancún donde gané un primer lugar en points fighting y un segundo en formas musicales. Luego, el 2017, clasifiqué a un Sudamericano y gané dos primeros lugares, en points fighting y en formas musicales. Ahí sumé los dos puntos para poder ir al Mundial.

En el horizonte se viene el Mundial de Italia, ¿En qué está eso?

Estamos sacando los cálculos de cuanto llevamos. Estamos con fe. Necesitamos unos 5 millones de pesos.

¿Cómo ha sido el tema del apoyo? ¿La Federación ayuda? ¿El estado?

La Federación no recibe fondos del estado, por eso no puede darnos dinero, pero se han puesto con nutricionistas y poyo logístico, como la visita de un psicólogo deportivo, el tema físico igual.

Si no tienes apoyo, ¿Cómo costeas tus viajes?

Con bingos y rifas, la pastoral a la que pertenezco me ha ayudado igual.

Pese a tu corta edad y carrera, ¿Has pensado en retirarte por falta de apoyo?

No, siento que estoy muy orgullosa de esto, es mi vida. Sé que teniendo a mi familia y las ganas yo voy a poder.

¿Por qué crees que las empresas no quieren invertir en ti?

El Kick boxing es un deporte poco conocido, la gente lo ve bruto y no se informa, se enfocan en otros deportes. Tienen una mal visión de esto, no vende. Hay deportes donde los que los practican vienen de familias humildes, y lo hacen por el hecho de que los van a sacan de la pobreza, porque saben que van a ganar plata por eso, pero yo no gano plata, lo hago porque lo amo, gratis.

¿Tienes algún ídolo en el deporte?

Si, una competidora italiana, se llama Luisa Gullotti. La conocí en el campamento deportivo el año pasado. Ha sido siete veces campeona mundial, es increíble.

¿Después del Mundial de Italia cuáles son tus planes?

Después del Mundial voy al Panamericano de Cancún, vuelvo en septiembre y me voy en octubre. Además, se están haciendo los trámites para que el Kick boxing sea deporte olímpico, esa sería mi próxima meta, ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Algún mensaje para las autoridades?

Que vean que hay personas con otras realidades, que no es fácil. A los que practican deportes y no ven frutos (económicos), que no se rindan, siempre hay una opción y con esfuerzo todo se puede.

Actualmente Martina está recibiendo donaciones para poder realizar el viaje a la cuenta rut del Banco Estado 18.622.714-k, a nombre de Tania Poblete Puga.

