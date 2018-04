Joaquín Niemann logra histórico sexto lugar en PGA Tour en Texas en debut como profesional

¿encontraste un error? avísanos

Una histórica actuación consiguió este domingo el golfista nacional Joaquín Niemann luego de terminar dentro de los diez mejores del torneo Valero Texas Open de Estados Unidos.

En la competencia del PGA Tour, correspondiente al máximo circuito mundial, el chileno se ubicó en la sexta posición con 276 golpes bajo el par de la cancha (-12).

En su debut como golfista profesional, el joven de 19 años se convirtió en el primer chileno en meterse dentro del top-ten de un certamen PGA. La anterior mejor actuación de un criollo la había logrado Benjamín Alvarado en el Puerto Rico Open de 2015 cuando finalizó en el vigésimo segundo puesto.

En la jornada de hoy Niemann marcó una tarjeta de 67 golpes, misma cantidad que lo logrado ayer. El jueves fue de 72 y el viernes 70.

