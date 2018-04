Se mantuvo el campeón Universal: Brock Lesnar retuvo su título ante Reigns en Wrestlemania

¿encontraste un error? avísanos

Era el combate estelar… y no defraudó. Una dura y emotiva pelea protagonizaron en Wrestlemania 34 Brock Lesnar y Roman Reigns, en una cita válida por el título Universal de la WWE.

Tras un poco más de 15 minutos sobre el cuadrilátero, la ‘Bestia’ logró retener la corona ante un rival que acabó ensangrentado producto del ‘castigo’ recibido.

Y es que Brock debió exigirse al máximo para quedarse con la victoria, lo que incluyó seis ‘F5’ -uno de sus mejores movimientos- consecutivos. Es más, uno de ellos fue sobre una mesa.

Así, Lesnar logró festejar una vez más en la compañía de lucha libre televisada, en la que, según trascendidos, pudo haber sido su última pelea en esta disciplina.

¿Y Roman? Simplemente debió ser atendido por los paramédicos de la compañía sobre el ring.

Con este combate se acabó Wrestlemania. La ‘Bestia’ lo hizo de nuevo.

#UniversalChampion @BrockLesnar is on an absolute RAMPAGE in an effort to keep The #BigDog @WWERomanReigns down! #WrestleMania pic.twitter.com/oD3MXNWMfI

— WWE (@WWE) 9 de abril de 2018