’Ren’ y ’G’: Japón oficializó sus mascotas para el Mundial de Rugby del 2019

Japón eligió a ‘Ren’ y ‘G’, dos simpáticos leones de peluche blancos, como las mascotas para el Mundial de Rugby 2019, anunció este viernes el comité de organización.

Los dos animales, parientes lejanos de ‘Shishi’, el mítico león del teatro Kabuki que celebra el cambio de año en Japón, fueron presentados en una conferencia de prensa a la que llegaron saltando y pasándose un balón de rugby.

La pareja, seleccionada entre 50 propuestas, “representa la cultura de acogida de Japón y transmite el mensaje de que se trata de la primera Copa del Mundo en Japón y en Asia”, explicó Shogo Miyata, miembro del comité de organización.

“Las mascotas son un símbolo importante en Japón. La historia detrás es crear conexiones, vínculos entre la gente, el rugby y sus valores”, añadió Rob Abernethy, director ejecutivo de la Copa del Mundo.

Japón organizará la competición del



, un año antes de recibir los Juegos de Tokio 2020.

Introducing Ren-G, the official mascot for #RWC2019 pic.twitter.com/95BKmf1chO

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 26 de enero de 2018