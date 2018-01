¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Floyd Mayweather ’encendió’ las redes sociales al ’bromear’ sobre el acoso sexual



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Relevancia mundial cobró la campaña #MeToo, la que buscó invisibilizar el acoso sexual y la violencia de género que viven las mujeres hoy en día. Y es que el hashtag ha servido para que un sinfín de celebridades, deportistas o personas en general, destapen los distintos casos de acoso o abuso sexual que han sufrido o evidenciado.

Lee también La confesión de Simone Biles: Soy una de las muchas abusadas sexualmente por Larry Nassar

No obstante, el expúgil estadounidense, Floyd Mayweather, no le tomó gran importancia al asunto, y tuvo una particular respuesta al ser consultado sobre este movimiento en entrevista con una periodista de Men’s Health.

“Cuando alguien dice: ‘Tengo un Rolls Royce, yo digo que ‘yo también’. Cuando alguien dice que tiene un jet privado, yo digo: ‘Yo también’. Tengo dos. Yo también"”, partió indicando en una primera instancia.

Las palabras de Mayweather no hicieron más que demostrar la ignorancia respecto a esta campaña, por lo que la reportera que lo estaba entrevistando rápidamente le señaló que “esto es un poco distinto”.

No obstante, y pese a los intentos de la profesional, el exboxeador apuntó que él no “lo sabía. Desde principio mi movimiento #MeToo se basaba en que si alguien me decía lo que tenía, yo decía: ‘Yo también’. Si alguien dice que ganó mil dólares, yo digo: ‘Yo también gané mil dólares"”.

Tras esto, y luego de ver que el norteamericano no era capaz de darle la seriedad que este tema requiere, la periodista decidió pasar al siguiente punto. El que fue interrumpido por el mismo deportista que, con el afán de querer reivindicarse, concluyó que “el acoso sexual no creo que sea algo genial, para nada”.

Como era de esperar, quienes vieron la fallida entrevista rápidamente reaccionaron en las redes sociales y se mofaron del estadounidense:

Y'all can't expect Floyd Mayweather to understand the #MeToo movement. He can't read. Seriously. Y'all expect too much. 😒 — Eric Merikani (@ericd77088) January 10, 2018

They asked Mayweather about #MeToo and he immediately thought about that Clipse song 😂 — The Quintessential Stud Muffin (@DeionGottaSTFU) January 10, 2018

Tendencias Ahora