Paige Vanzant, la luchadora de UFC que se quebró el brazo pero decidió continuar peleando

¿encontraste un error? avísanos

Paige VanZant es una de las luchadoras más conocidas y respetadas dentro del mundo de las artes marciales mixtas.

Con su gran talento y enorme sacrificio, la joven deportista se ha ganado un espacio dentro de esta disciplina, donde es conocida como una de las más ‘aguerridas’.

Y así lo demostró en su último duelo, pese a que las cosas no salieron como -seguramente- ella esperaba: no solo recibió una paliza de parte de Jessica-Rose Clark, sino que también sufrió la fractura de su brazo más hábil, como informa el Daily Mail inglés.

Tras un notable comienzo de su contrincante, Vanzant intentó ‘poner las cosas en su lugar’, sin pensar que lo peor estaba por venir. Luego de enviar un espectacular puñetazo a Rose-Clark, su brazo derecho se quebró en dos.

Lo más increíble de todo es que la luchadora, que sintió dolor en el antebrazo con el movimiento, decidió continuar combatiendo.

Una vez bajo el octágono, Paige VanZan utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer la gravedad de su lesión: una fractura en el cúbito.

“¡Volveré mejor y más fuerte que nunca! Todo es parte del juego de lucha. Dios tenía otros planes para mí”, fue parte del mensaje que la deportista escribió en su red social luego de ser derrotada en la pelea. Eso sí, más allá del resultado, se ganó la admiración de sus pares y fanáticos, quienes destacaron su espíritu ‘guerrero’.

Well… I broke my arm in the first! I was able to finish the fight but as you can see, had a hard recovering and throwing my right. I’ll be back better and stronger than ever! 💪🏼🦁 it’s all apart of the fight game. God had other plans for me. 🙏🏼 darn spinning back fist. pic.twitter.com/v5DhSv5YxD

— Paige VanZant (@PaigeVanzantUFC) 15 de enero de 2018