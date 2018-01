¿encontraste un error? avísanos

Escándalo por Juegos Bolivarianos 2016: 1.400 millones por rendir tras rechazo de IND



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

En el ojo del huracán se encuentra Marcos Jara, presidente de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (Fechida).

Y es que si hace algunos días dio de qué hablar producto de la polémica que se generó en torno a las ‘insólitas’ condiciones en que se desarrolló el Campeonato Nacional de Nado Sincronizado, hoy lo hace por enredo monetario.

¿Qué pasó? Según reveló el medio AS, la Comisión que organizó la III versión de los Juegos Bolivarianos de Playa en Iquique, la que por cierto está presidida por Jara, no habría cumplido con la rendición del dinero que utilizó para llevar a cabo la cita, aún cuando ya ha pasado más de un año desde la misma.

De acuerdo a lo detallado por el citado sitio, Jara presentó dos proyectos de $700.000.000 con el objetivo de cubrir los gastos que dicha cita deportiva demandó. Ambos fueron aprobados por la Controlaría General de la República, siendo la fecha límite para rendición de cuentas en enero y marzo del año 2017.

Pese a esto, hasta la fecha solo se habían presentado algunos documentos a modo de acreditar el monto total, carpeta que por cierto fue rechazada por el Instituto Nacional de Deporte (IND) por no incluir el informe final de ejecución, el que consta de “los aspectos técnicos de cada actividad realizada y los respaldos financieros de su ejecución, con indicación de los gastos realizados mensualmente”.

Ante esto, el presidente del IND, Christián Droguett, explicó que si no se subsana esta situación ellos recurrirán ante el Consejo de Defensa del Estado para que inicie acciones legales en contra de la Corporación de Jara.

“Si no se reintegran los recursos quedan dos pasos: se pueden pasar los documentos al Consejo de Defensa del Estado o que el IND interponga una denuncia (querella) contra la Corporación para la recuperación de los recursos públicos”, expresó Droguett a AS.

¿Qué dice el involucrado?

Como era de esperar, Jara se defendió de los hechos y le traspasó la responsabilidad al ente deportivo argumentando que “todos los documentos que ellos nos pidieron estaban en la rendición original, pero no la vieron, no la recibieron o no supieron revisarla. Pero todo lo que nos pidieron, está en la rendición”.

El timonel de los deportes acuáticos agregó que “si ellos revisan cada factura, cada ítem… está la respuesta ahí mismo. Lo que pasa es que ellos se tienen que sentar a revisar ese informe y ese es un problema de ellos, no nuestro”.

No obstante, Droguett no se quedó allí y rápidamente le respondió a Marcos Jara explicándole que “los convenios tienen una rigurosidad y metodología de rendición. Las organizaciones deportivas no pueden venir con un sistema distinto al que establece el documento que entrega o traspasa los recursos. Se les reiteró en varias ocasiones que sin esto, no se aceptaría la documentación”.

Además la falta de cartola bancaria que debe indicar que las facturas que se encuentran documentadas fueron efectivamente pagadas, “segunda razón fundamental para el rechazo de la rendición”, concluyó.

