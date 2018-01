¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

A punta de esfuerzo: Autoridades premian a los deportistas más destacados del Bío Bío



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

La institucionalidad deportiva de la región del Biobío, Ministerio del Deporte e Instituto Nacional de Deportes, comenzaron el año felicitando a los deportistas destacados del 2017. La ceremonia se realizó en el auditoria de Ingeniería de la Universidad de Concepción y contó con la presencia de connotados deportistas que defienden a la Región y que también han dejado el nombre del país en lo más alto.

Entre los deportistas que más han llamado la atención estaban las hermanas Antonia y Melita Abrahan, que ganaron el premio en la categoría remo, luego de ganar el Mundial sub 23 en Bulgaria, y además se adjudicaron el trofeo del Mejor de los Mejores junto a Mauricio Orrego, el atleta paralímpico que ganó la medalla de oro en 1500 metros planos categoría sub-18 del Mundial Juvenil de Atletismo Paralímpico de Suiza.

En ese sentido, Melita Abraham se mostró agradecida por los premios que recibió junto a Antonia, pero para ellas no hay momentos de relajo y viajaron a última hora de Curauma a Concepción para la ceremonia, luego de eso, se fueron directo a entrenar. “Estamos en concentración porque el otro fin de semana tenemos el Open que es el clasificadora para entrar a la selección y luego vamos a Valdivia durante todo enero y febrero porque todo este año se viene muy duro”, comentó la campeona del mundo.

Con respecto a los próximos desafíos que tiene el remo nacional, la bogadora dijo que “queremos estar peleando el podio en el Mundial de Polonia y también queremos ganar el podio en los Juegos Odesur”. Estos últimos son uno de los principales objetivos de la selección, teniendo en cuenta que en los Juegos Bolivarianos la ‘Armada Chilena’ arrasó en la disciplina.

Por otra parte, Mauricio Orrego también quedó contento con los reconocimientos a su corta carrera y dijo que “estoy feliz y esto me entrega mucha satisfacción porque esto me dice que todo el esfuerzo que hice dio sus frutos y nunca me esperé esto de ganar el Mejor de los Mejores”.

Ahora el campeón del mundo en los 1.500 metros ya piensa en sus próximos objetivos tanto en Chile como en el extranjero. “Primero tengo en Nancional convencional de fondo y medio fondo en marzo, luego el Nacional paralímpico. En abril tengo un Grand Prix en Medellín, Colombia, para luego partir a Brasil a una concentración para el Sudamericano y para el Grand Prix que correremos allá. Para cerrar el año también me queda mi desafío más grande que es el Sudamericano Adulto Paralímpico en Argentina”.

Revisa acá el listado de todos los premiados:

Atletismo: Victor Aravena

Ajedrez: Pía Mundaca

Automovilismo: Joaquín Ruíz de Loizaga R2

Bicicross BMX: Laura Quezada

Básquetbol: Álvaro Pimentel

Balonmano: Julio Baumann

Canotaje: Rosana Caicedo

Equitación: Benjamín Hammersley

Ciclismo: Aiyelen Leal

COFEDEN; Andrés de la Maza

Judo: Gabriel Fica

Gimnasia artística: Martina González y Cristian Bruno

Gimnasia rítmica: Nicole Fuentes

Halterofilia: Francisco Barrera

Deporte Master: John Araneda (mayores de 50)

Taekwondo: Sebastian Navea

Remo: Antonia y Melita Abraham

Rugby: Sebastián Otero

Patinaje: Monserrat Medina

Karate: Sebastián Dodero

Hockey Césped: Catalina Ochoa

Tenis: Tomás Barrios

Tenis de mesa: Paulina Vega

Triatlón: Mateo Mendoza

Vóleibol: Isabela Vallebuona

Hípica: Lennart Silva

Atletismo paralímpico: Mauricio Orrego

Paracanotaje: Katherine Wollermann

Tenis de mesa paralímpico: Marco Antonio Aqueveque

Básquetbol en silla de ruedas: Marcela Escobar Mejor de los Mejores: Antonia y Melita Abraham. Proyección deportiva: Joaquín Cataldo (Canotaje), Héctor Quintana (Ciclismo), Yerica Ríos (Halterofilia), José Guzmán (Judo).

Tendencias Ahora