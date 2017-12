¿encontraste un error? avísanos

Campeona paralímpica confirma que se someterá a eutanasia: "No quiero sufrir más"



Publicado por Pablo Velozo

Finalmente tomó la decisión. Marieke Vervoort, campeona paralímpica en 100 y 200 metros de carrera en silla de ruedas en Londres 2012, confirmó que se someterá a la eutanasia en 2018.

La atleta belga, que había anunciado tras logar una presea de plata en Río 2016 que meditaría esta posibilidad, ratificó su determinación en conversación con el periódico británico The Telegraph.

“No quiero sufrir más, esto es muy difícil para mí, cada día me deprimo más y más. Nunca tuve esos sentimientos pero no puedo más”, expresó Vervoort, producto de la tetraplejía progresiva que tiene desde los 14 años.

“Nunca he experimentado esos sentimientos. Estoy llorando mucho”, añadió la belga, quien se encuentra en el quinto piso del Hospital Universitario de Bruselas.

En diálogo con el citado medio, la deportista recordó su momento más difícil, sufrido hace solo algunas semanas: “Un neurólogo se quedó conmigo toda la noche mientras tuve un espasmo tras otro. Él dijo que no era un ataque epiléptico, sino solo el cuerpo que gritaba: ‘Tengo tanto dolor. Ya he terminado’“, lamentó.

Marieke Vervoort, quien perdió parte de su visión y apenas puede comer a diario, confirmó que ya cumplió con los requisitos que pide la legislación de Bélgica para llevar a cabo el procedimiento, como la firma de dos doctores.

Finalmente, la atleta agradeció a Wim Distelmans, el médico que será el encargado de aplicar la inyección letal: “Si no estuviese aquí, me habría matado”, sostuvo. En cuanto a fecha, explicó que “es muy difícil conseguir una, siempre que les hablo, me dicen: ‘¿Estás segura, Marieke? ¿Realmente estás segura?"”.

