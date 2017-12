¿encontraste un error? avísanos

Cámara de Diputados aprobó otorgar la nacionalidad por gracia a Yasmani Acosta



Publicado por Jeser Lara

Esta tarde se dio a conocer que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que le concede la nacionalidad por gracia al deportista Yasmani Acosta. La iniciativa fue despachada al Senado para cumplir con su Segundo Trámite Legislativo.

El exponente cubano de la lucha grecorromana expresó su felicidad tras conocer la noticia, argumentando que al comienzo pensó que todo sería más difícil.

“Estoy muy conmovido y es difícil de expresar porque de verdad no esperaba que las cosas sucedieran así, al principio lo vi como algo muy difícil, muy lejano y hoy estar aquí y que se me de esta oportunidad no tiene forma de expresarse”, dijo.

Además, reiteró su deseo de querer aportar al país con lo que mejor sabe hacer.

“Hace un año entreno acá y durante todo este tiempo he esperado recibir esta nacionalidad, desde que llegué me vi compitiendo por Chile, poder aportar al país, siempre fue un sueño y hoy es un gran paso”, cerró.

