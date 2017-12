¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Arley Méndez en picada contra críticas de deportistas nacionales: "Solo dicen bobadas"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Arley Méndez se encuentra muy molesto por las críticas que recibió de sus pares deportistas por la opción de que sea elegido el Mejor de los Mejores por el Círculo de Periodistas Deportivos.

Algunos deportistas, como la extiradora con arco Denisse Van Lamoen y el exvelocista Sebastián Keitel, se mostraron contrarios a la opción de que el cubano nacionalizado chileno pueda ser premiado mañana, como el mejor del año, por una razón en particular: su país de origen.

“Arley está recién nacionalizado y no es producto de nuestra fabricación”, dijo Van Lamoen, mientras que el diputado señaló que “sin desmerecerlo, creo que Méndez debe cumplir un proceso deportivo más largo”.

Aquellas declaraciones no le gustaron para nada al halterofilista, quien muy molesto les contestó a sus detractores.

“Me molesta porque hablan sin saber. Encuentro mal lo que dicen, porque se va a elegir el mejor de 2017 y ellos dicen que necesito una trayectoria deportiva por Chile ya que no me inicié aquí, pero el premio lo dice bien claro: Es para el mejor del año. Entonces lo que dicen no va al caso”, lanzó.

“Ninguno de ellos tiene mejores resultados que yo esta temporada. Fui tres veces campeón mundial, rompí el récord panamericano y sudamericano, así que no sé qué están hablando. Sólo dicen bobadas”, sentenció en conversación con Emol.

“Competí por Chile y las medallas son para Chile. Ellos son personas picadas, les molesta que yo venga de afuera y me vaya bien”, cerró.

Tendencias Ahora