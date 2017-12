¿encontraste un error? avísanos

Clemente Seguel escala un puesto y se ubica duodécimo en Mundial Juvenil de China



Publicado por Nicolás Maureira

De dulce y agraz resultó la jornada de este jueves para el velerista chileno Clemente Seguel, quien subió un puesto en la tabla general y ahora marcha 12º en la categoría Laser Radial en el Campeonato Mundial Juvenil World Sailing, que se está disputando en Sanya, China.

En una de las flotas más exigentes y numerosas del certamen, con 51 deportistas de igual número de países, el timonel nacido en Temuco resultó 25° y 6° en las pruebas de este jueves, cuarta y penúltima jornada del certamen que organiza la Federación Internacional de Navegación a Vela, con el que Seguel se despide de la serie Sub18, pues cumplió la mayoría de edad a fines de noviembre.

Con estos resultados, el seleccionado de FEDEVELA y el Team Chile suma 102 puntos negativos en ocho regatas (un descarte), y faltando sólo una regata, está a sólo 5 puntos negativos del Top Ten.

“Ha sido una semana rara. En las mañana los vientos suaves me han complicado todos los días, y luego cuando aparece un poco más de intensidad logro navegar como estoy acostumbrado. Una buena y otra mala, así me lo he llevado, así que todos los días me quedo con un sabor agridulce”, comentó desde Asia el velerista formado en la Cofradía Náutica del Pacífico (Algarrobo).

“Ahora queda una sola regata, mi última regata en la categoría sub18, y me he propuesto disfrutarla con todo. Espero que eso me ayude y pueda mejorar otro poco en la tabla. De todos modos cierro feliz esta etapa”, agregó el espigado deportista, que la próxima semana recibirá el premio al Mejor Deportista 2017 de la Navegación a Vela nacional, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos.

Este año, Clemente Seguel consiguió medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Sunfish, fue 4º en el mismo torneo en la categoría Adulto, y recientemente se quedó con la presea de bronce en Laser Standard en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia.

