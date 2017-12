¿encontraste un error? avísanos

De no creer: Chile terminó último en la Copa del Mundo de Peñalolén



Publicado por Raúl Galdames

Sería todo. Chile no correrá en la final de la categoría de persecución y fue el único que no pudo avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo que se disputa en el velódromo de Peñalolén.

Y es que el público chileno no podrá ver al equipo en la pista de la Copa del Mundo. En las clasificatorias, que se desarrollaron ayer, ocho de nueve cuartetos avanzaron al día de las definiciones (que se desarrollan hoy). El conjunto nacional fue el único que no avanzó.

Elías Tello, Luis Sepúlveda, Felipe Peñaloza y Cristián Cornejo marcaron un crono de 4:08.641 y quedaron fuera de la competencia. Para peor, dicha ronda era sin público, por lo que los fanáticos no podrán ver a los chilenos en competencia en esta modalidad.

“No veníamos preparados. Hace dos días recién me subí a la bicicleta. Sabemos que el tiempo no está para una final de la Copa del Mundo, pero no quedamos tranquilos porque esta misma cuarteta, hace dos años, hacía 4:02″, comentó Tello a El Mercurio.

Pero no todo fue malo para el ciclismo chileno, Cristián Cornejo y Elías Tello fueron confirmados, gracias a la localía, en la Madison (30 kilómetros).

Siguen las molestias

Ayer en la competencia el equipo de Nueva Zelanda se molestó. El equipo de Oceanía subió una fotografía a su cuenta oficial de Instagram donde aparecen los ciclistas con su clásica indumentaria negra. Tres corredores aparecen de brazos cruzados y con máscaras debido al polvo que todavía ronda por el velódromo y por eso subieron una foto que decía: “Cuando lijan la pista el día antes de que comience la carrera”.

Revisa acá la imagen:

When they sand the track the day before racing starts 😳📷 @tom__sexton . Good luck to @nzwtp @nz_mens_endurance_squad and our sprinters at the #Chile @uci_cycling 🇨🇱 Track World Cup this weekend. #teamvantage #trackcycling @southernspars @vantagewindows Una publicación compartida de Cycling New Zealand (@cyclingnewzealand) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 1:12 PST

