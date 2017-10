¿encontraste un error? avísanos

Claudia Schüler, la ’Diabla’ que no quería ser arquera



Publicado por Jeser Lara

Quién iba a pensar que Claudia Schüler, arquera de las ‘Diablas’, selección chilena de hockey césped, se enamoraría de este deporte solo por copiarle a sus hermanos. O que en sus comienzos esquivaba el puesto de arquera, pues prefería jugar de delantera.

Extraño, considerando que hoy nuestra exponente del hockey césped es uno de los pilares de la selección, y que gracias a su desempeño ha recibido galardones tan importantes como el ser considerada la mejor arquera de la Copa América, y no en una, sino que en tres ocasiones.

Schüler, que visitó Concepción para realizar una charla y un taller en el Colegio Alemán con niños que practican esta especialidad, conversó con BioBioChile sobre sus inicios, su presente y alguna que otra anécdota de su vida como deportista.

¿Cómo fue que llegaste al mundo del hockey?

“Nosotros siempre fuimos socios del club manquehue y mis hermanos comenzaron a jugar hockey cuando pequeños, y yo por copiarles me uní”.

¿Siempre quisiste ser arquera? ¿Te gustó desde el comienzo?

“Empecé jugando de delantera o defensa. Al comienzo no me gustaba jugar de arquera, creo que eso pasa mucho y sobretodo en el hockey. Es algo totalmente distinto, el equipamiento y lo que se tiene que hacer. Siempre está ese prejuicio de que al que mandan al arco no tiene talento. Por eso siempre entrené”.

Schuler, que hace cerca de un mes volvió a Chile, pues estuvo cuatro años viviendo en Alemania, contó algunos detalles de su estadía en el país germano, comentando que al comienzo el tema del idioma fue un obstáculo a la hora de desenvolverse.

“Estuve cuatro años en Alemania. Estudié en el colegio alemán así que sabía del idioma un poco. El primer año fue difícil por el tema técnico, soy kinesióloga y al trabajar allá me sucedió lo mismo”.

¿Tienes algún ídolo deportivo?

“No tengo ningún ídolo, pero si como referentes en el hockey tengo dos arqueras. Una alemana que conocí el 2005, en el mundial junior que se jugó acá. En ese entonces estaba empezando a jugar en el arco. Fue super importante verla. Ella jugó los Juegos Olímpicos en Río, es la mayor referente que tengo.

¿Tienes algún tipo de cábala antes de un partido? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar antes de un encuentro?

“No tengo muchas cábalas. Soy super estructurada. Escucho de todo pero antes de los partidos busco música más motivada. Con el equipo buscamos reggaeton, pachanga, cumbia.

¿Compartes alguna anécdota personal o con la selección?

En Sudáfrica, en el World League 3. Después de haber perdido los tres primeros partidos nos tocaba jugar contra Sudáfrica. Estábamos un poco nerviosas y una de nuestras compañeras, que antes era muy prendida, (hace mucho tiempo había perdido esa cualidad), agarró un micrófono en el bus y comenzó a cantar y nos inspiró a todas. Ganamos ese encuentro por 1-0.

¿Algún mensaje para aquellos que se están iniciando en este deporte?

“Invito a todos a que prueben este deporte, es muy bonito, en equipo. Desarrollan muchas capacidades y valores. Con esfuerzo y trabajo uno puede llegar muy lejos. Conoces mucha gente y disfrutas”.

