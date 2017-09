Todo por el himno: Trump se defiende de críticas de deportistas con antiguo video de Bolt

¿encontraste un error? avísanos

La polémica entre el presidente Donald Trump y el ‘mundo del deporte’ sigue creciendo con el paso de las horas en Estados Unidos.

Recordemos que desde la NFL (Asociación de Fútbol Americano) iniciaron todo un muy movimiento contra la máxima autoridad del país norteamericano. ¿La razón? Trump descargó su ira contra los deportes que se manifestaron contra la violencia racial antes del inicio de los partidos en al última fecha, arrodillándose en el himno nacional. “Son unos hijos de puta”, sentenció entre otras cosas el gobernante.

El tema ha ido escalando. Grandes figuras del deporte mundial como LeBron James y Michael Jordan han salido a repudiar a Trump, respaldando firmemente a los jugadores.

Sin embargo, en las últimas horas el mandatario ‘redobló’ su apuesta. Esto tras difundir en las Redes Sociales un antiguo video del jamaicano Usain Bolt, haciendo hincapié en que “hasta uno de los más grandes corredores y atletas de todos los tiempos, mostró respeto a nuestro himno nacional”.

¿El motivo? En las imágenes se puede ver como Bolt detiene una entrevista que estaba otorgando a la televisión española en el momento en que empieza escucharse en el estadio el himno estadounidense.

La utilización de la imagen de Bolt ha desatado la molestia entre los fanáticos del deporte, quienes critican que Trump se ‘defienda’ con una situación puntual correspondiente a una ceremonia de premiación -además de tratarse de un deportista que ha criticado en más de una ocasión la violencia racial-.

Even Usain Bolt from Jamaica, one of the greatest runners and athletes of all time, showed RESPECT for our National Anthem! 🇺🇸🇯🇲 pic.twitter.com/zkenuAP9RS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de septiembre de 2017