’Pancora’ Velásquez tras título latinoamericano de la OMB: Nadie pensó que yo ganaría



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Han pasado pocos días desde su épica actuación y de seguro José ‘Pancora’ Velásquez aún cree vivir un sueño.

Y cómo no, si cuando parecía que el local se coronaba como campeón latinoamericano en la categoría supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el chileno revivió tal cual Ave Fénix para cambiar el rumbo de la pelea.

“No me podía sacar de la cabeza lo mal que había peleado los primeros rounds”, señaló Velásquez en conversación con El Mercurio.

Complementando con que su entrenador, Juan Carlos Alderete, le señaló que “estás lanzando tres golpes, te falta uno más. Lanza cuatro seguidos”.

Como buen alumno, el oriundo de Quellón hizo caso a la petición de su maestro y exactamente a los 2 minutos con 47 segundos del séptimo round, todo cambió.

“Lancé y lance golpes”, rememoró entre lágrimas el púgil que llegó a la gloria a través de un nocaut técnico, agregando que en ese momento solo “pensaba en mi pequeño hijo de tres meses, en mi pareja y en la gente que no podía desilusionar. El público me aplaudió de pie. Ningún espectador pensó que yo ganaría”. indicó.

Y por supuesto que el chilote no decepcionó a nadie pese a que en Brasil todos daban por sentado que Paulinho Soares sería el ganador. El chileno, sin embargo, le dobló la mano a él y al destino.

“En el pesaje dije que me llevaría a el cinturón a Chile. Pero los brasileros se rieron de mí y de mi entrenador. ‘Están locos’, dijeron. En todo momento me hicieron sentir que mi viaje no tenía futuro”, reconoció el chileno.

Sentenciando que si bien el “dinero ayuda”, alcanzar “el cinturón de campeón no tiene precio”.

