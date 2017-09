Corazón de oro: ciclista terminó una carrera a pesar de una terrible herida en su pierna

¿encontraste un error? avísanos

Corazón de oro. La ciclista británica Lauren Dolan, fue protagonista de una de las imágenes más impactantes de esta semana.

Resulta que la joven de 18 años concluyó una carrera llevando consigo una profunda y sangrante herida en su pierna.

La situación ocurrió en el campeonato mundial de ciclismo juvenil en Bergen, Noruega. La ciclista sufrió una durísima caída en una prueba contrarreloj tras chocar con la tapa de una alcantarilla.

Cualquiera pudo haberse retirado, pues la pierna no paraba de sangrar, pero esta joven dejó de lado el dolor y los mareos y logró terminar su prueba.

Luego de la carrera, Dolan subió a su cuenta de Twitter una imagen donde se ve claramente como le quedó su pierna, intervenida por los médicos.

I would just like to say a huge thank you to all the staff @BritishCycling, nurses&surgeons at Bergen hospital for fixing my wounds and 1/2 pic.twitter.com/EzwWFVxDS3

— Lauren Dolan (@LaurenDolan_99) September 19, 2017