¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Puso fin a su carrera: campeón mundial Andre Ward confirmó su retiro del boxeo profesional



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El campeón mundial de peso semipesado, el estadounidense Andre Ward confirmó su retiro del boxeo, alegando que su cansado cuerpo ya no podía soportar las exigencias físicas del deporte.

Ward, de 33 años, es campeón reinante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y es ampliamente considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo.

Deja el deporte después de victorias consecutivas sobre el ruso Sergey Kovalev, con un perfecto récord invicto de 32-0.

“Quiero ser claro: me voy porque mi cuerpo ya no puede soportar los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe”, dijo Ward en un comunicado en su sitio web.

“Si no puedo dar a mi familia, mi equipo y los fans todo lo que tengo, entonces ya no debería estar peleando”, agregó en el comunicado titulado “Misión Cumplida”, agregando que deja el deporte en el pináculo de su carrera, como lo había planeado.

En una entrevista con el programa ESPN First Take, Ward dijo que los intensivos campos de entrenamiento para las peleas por el título habían tenido un efecto constante en su cuerpo.

“Sentí la exigencia física del deporte, no sólo en el ring, pero el entrenamiento y la preparación, empiezan a hacerme daño en los últimos dos o tres años, y mordí y continué empujando, y en este punto, es el momento, y sé que es el momento”, agregó.

Ward, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, fue un polémico vencedor de Kovalev en noviembre pasado, ganando los tres cinturones del ruso en las 175 libras (79,3 kilos) con decisión unánime.

Sin embargo, silenció a esos escépticos con un decisivo octavo asalto en la revancha en junio.

Tendencias Ahora