De la cárcel al try: el rugby y sus valores como herramienta de reinserción social



Publicado por Raúl Galdames

Poco a poco sigue creciendo. A principios de año fue el puntapié inicial de un crecimiento inminente del rugby luego del partido entre Chile y Argentina XV en el estadio CAP de Talcahuano, dicho sea de paso, es el primer estadio profesional del país que quedó con las bases puestas para poner las haches.

De hecho el crecimiento de los equipos está en alza y las divisiones menores de cada club también están tomando fuerza, donde los pequeños aprenden los valores y fundamentos del rugby.

Y en la misma línea, hay otra arista que también está creciendo. Esa facción es la reinserción social a través del rugby, donde en todo Chile cada día toma más fuerza.

Hace meses que en Villa Alemana inició una historia de superación de un protagonista que tiene una historia especial. Se trata de Guillermo Velásquez, quien estuvo preso pero ahora se convirtió en el primer caso de reinserción en debutar por un equipo de rugby.

Esta historia comenzó con un grupo de exjugadores del Colegio Mackay de Viña del Mar, que tomaron como iniciativa hacer del rugby una herramienta que vaya mucho más allá de lo deportivo. Así lo cuenta Fernán Errázuriz, quien formó parte de este grupo para mostrar en carne y hueso los valores de este deporte.

Desde comienzos de febrero, y durante ocho meses, una veintena de internos del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA), ubicado en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, participaron de un taller de rugby.

Errázuriz dice que todo comenzó como una idea, pero de a poco comenzó a rodar una bola de nieve que con el apoyo de distintas entidades creció como nunca nadie lo imaginó. “Esto comenzó como una iniciativa de un grupo de amigos, pero el apoyo que recibimos de todos lados fue garantía de que el proyecto funcionaría”, cuenta el exrugbier.

En ese sentido, fue el mismo Guillermo Velásquez quien habló sobre esta experiencia. Él reconoce un cambio en su vida gracias al trabajo de Gendarmería y el equipo de rugbistas. “El rugby para mí ha sido un estilo de vida. Es más que un deporte, enseña valores muy importantes en el día a día. El rugby nos enseñó lo que es el respeto, integridad, disciplina, tolerancia y sobre todo lo que es el trabajo en equipo”, comentó el ahora rugbista en el sitio web de la Asociación de Rugby de Valparaíso.

Por último, Errázuriz confiesa que quedó conmovido con las palabras que le comentó el propio Velásquez luego de su primer partido con VARC (Villa Alemana Rugby Club). “Terminó el duelo y me dijo ‘ustedes no me mintieron, me dijeron que iba a encontrar una familia en el rugby y así fue’, la verdad es que eso nos dejó a todos contentos porque significó que hicimos el trabajo bien”, finalizó.

La iniciativa tuvo tanto éxito en el proceso de rehabilitación de los reclusos que a partir de marzo próximo se repetirá, pero ahora en cuatro módulos de la unidad porteña, entre ellos uno de mujeres. Recordar que estos programas de inserción están dispersos en todo Chile, a modo de ejemplo, Los Troncos de Concepción están trabajando en Coronel en conjunto con la municipalidad de dicha ciudad.

