Ilic ya se despide del CoCH y se ilusiona con membresía en el COI: "Espero que así sea"



Publicado por Pablo Velozo

Está ilusionado. Neven Ilic, emblemático presidente del Comité Olímpico de Chile y la Organización Deportiva Panamericana, no ocultó su esperanza de ser aprobado como nuevo miembro el Comité Olímpico Internacional.

En conversación con Bío Bío Deportes, Ilic, que se encuentra en Perú por la Asamblea que ratificará a París y Los Ángeles como sedes de los Juegos Olímpicos en 2024 y 2028, afirmó sobre su postulación “que todo hace suponer que en la asamblea debiera andar bien”.

“Los candidatos que llegan a esta asamblea son candidatos que pasaron a distintos filtros. Primero la invitación personal del presidente del COI. Después viene un filtro que es la comisión que encabeza la princesa Ana, que revisa si los postulantes tienen las características y condiciones para ser parte del COI. Y al final revisión del comité ejecutivo del COI, y la aprobación de ellos. Esas tres ya las he pasado“, explicó el dirigente chileno.

Eso sí, Ilic quiere ir paso a paso. “Como dice la lectura de la carta, soy un candidato y debo ser aprobado por la Asamblea, y espero que así sea”, sentenció.

En relación a sus funciones a la cabeza del Comité Olímpico de Chile, Neven declaró que la situación ya “no es sostenible”.

“El Comité Olímpico de Chile necesita un presidente 24/7 como lo he sido yo durante 12 años. El plazo lo he corrido solamente por razones específicas que hoy no puedo dar, pero sí puedo decir que estamos a pocos días que deje el cargo y podamos iniciar el proceso de una elección de un nuevo presidente“, añadió.

Sobre este tema, Ilic sostuvo que “estoy muy concentrado en Odepa, y este teórico nombramiento el día viernes me va a dar otras responsabilidades, y lo más importante de todo es que el CoCH tenga un buen equipo y un buen presidente”.

Finalmente, como máxima autoridad de Odepa, Neven Ilic admitió que ha podido comunicarse con las federaciones de los países afectados en Centroamérica por el Huracán Irma.

“Estamos monitoreando lo que está pasando. Vamos a esperar sus diagnósticos, para ver cuáles son los puntos en que necesitan ayuda y cómo podemos ayudar a reconstruir”, sentenció, haciendo hincapié en que “es la Odepa la que tiene que conectar la necesidades con proveedores y agilizar el sistema”.

