Deportista de la UBB se prepara para Mundial de Karate de Shotokan de Italia



Publicado por Nicolás Maureira

Enfocado en aprender de la experiencia y dejar en alto el nombre de la Universidad y su sensei, el estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica, Aarón Muñoz, se prepara para participar en el Campeonato Mundial de Karate Shotokan (World Shotokan Karate Championship, WSKA 2017), que se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre, en la ciudad de Treviso, Italia.

Aarón, cinturón café primer kyu, será parte de un equipo de 13 atletas de Chiguayante (6 hombres y 7 mujeres) y dos técnicos, entre los cuales está la sensei e instructora de la Rama de Karate del Departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación de la sede Concepción, Verónica Mora, competidora con más de 30 años de experiencia y que vio en el joven las capacidades necesarias para representarnos en Italia.

El joven karateca explicó que deben viajar este 11 de septiembre con el fin de lograr aclimatarse al lugar y rendir lo mejor posible.

Respecto de su participación en otros torneos, el deportista explicó que en Brasil obtuvo el segundo lugar en kumite (combate) individual, y en Uruguay ganó el primer lugar kumite equipo, primer lugar kumite individual, segundo lugar en kata equipo, y segundo lugar por la mayor cantidad de medallas ganadas como grupo y por ser los únicos representantes chilenos.

Los inicios del estudiante en la práctica del karate tradicional se remontan a cuarto básico, pero al cambiar de establecimiento en octavo básico perdió contacto con la disciplina. Es en segundo año de carrera en la Universidad del Bío-Bío donde retomó de forma competitiva su participación en el deporte que lo apasiona y que le entrega múltiples valores, los que intenta llevar a su vida diaria.

Destacando el apoyo de su familia, tanto moral y financieramente, Aarón agradece el apoyo que ha tenido de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. “Me financian bastante los viajes para competir, y creo que sin ese financiamiento no podría ir a ninguno de los torneos”, dijo.

Sobre el valor que le otorga al ganar en su próximo reto en Europa, el joven revela que para él lo primero no es ganar, sino demostrar el esfuerzo y la dedicación que hay detrás. “El hecho de tener la oportunidad de poder ganar en el campeonato de Italia, en las distintas categorías, es algo único. Sin embargo, para mí no es lo primordial porque una medalla no es más que un metal. Lo importante es demostrar ante tantas personas el sacrificio, la preparación, dedicación y pasión por lo que haces, ese es el mayor premio que se puede obtener”, manifestó el deportista.

Su orgullosa sensei, la destacada karateca Verónica Mora, quién es también jefe técnico en la Asociación de Karate Shotokan en Chiguayante, comentó que “Aarón, como alumno regular de la rama karate ha tenido una preparación mucho más intensa y enfocada a la competencia desde hace un año. Desde septiembre del año pasado es que comenzamos con entrenamientos especiales fuera de la Universidad, seminarios técnicos, otros campeonatos que fogueen y lo capaciten más para competencias de alto nivel, como el mundial de Italia donde estarán representados más de 30 países”.

Además, la instructora sostuvo que el alumno UBB entendió “que la perseverancia, el respeto, la ida al Dojo, escuchar al sensei, es mucho más importante que el segundo en que ganas o pierdes. Y no muchos niños entienden eso, ya que se quedan con los videos que ven en internet y ya creen saber, por ejemplo”.

